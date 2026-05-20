Усика потребовали отправить 'в лабораторию на обследование'

Тренер чемпиона WBO в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа Дон Чарльз необычно высказался об Александре Усике после его последних боев. Британский специалист заявил, что украинца нужно отправить "в лабораторию на обследование" из-за его уровня IQ и нестандартного стиля.

Чарльз отметил, что Усик уже дважды выходил против Тайсона Фьюри и, по его словам, "не боится никого". Тренер назвал украинца "инопланетянином" и подчеркнул, что за 26 лет работы ему было крайне сложно подготовить идеальный план именно под Усика.

По словам наставника Дюбуа, он сталкивался с похожими трудностями только в случае с Тайсоном Фьюри. Чарльз заявил, что оба боксера способны "разорвать игровой план на миллион кусочков" благодаря своей нестандартности и высокому боксерскому IQ.

"Усика нужно отправить в лабораторию и обследовать, чтобы понять, откуда у него такой IQ. Этот человек – инопланетянин. Он хамелеон", – сказал Чарльз в эфире Youtube-канала "Daily Mail Boxing і Charlotte Daly".

Также тренер признался, что не хотел бы снова видеть бой Усика против Дюбуа.

"Нет. Держите его подальше от моего парня", – заявил Чарльз.

Накануне непобедимый украинский чемпион WBC, WBA и IBF и The Ring Александр Усик провел дуэль взглядов на фоне Сфинкса и пирамид Гизы перед боем против нидерландца Рико Верхувена.

Как сообщал OBOZ.UA, ориентировочное время начала боя – 23 мая, суббота, 23:45 по киевскому времени. Официальным транслятором поединка в Украине стал "Киевстар ТВ".

