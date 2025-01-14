'Это может быть инструментом'. Белью указал на неожиданный момент с решением Фьюри завершить карьеру

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью выразил сомнения относительно искренности решения Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) объявить о завершении карьеры. Белью предполагает, что это может быть тактический ход для переговоров о бое с Энтони Джошуа.

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Несмотря на слова Фьюри, многие болельщики и эксперты сомневаются в его решении, поскольку это не первый случай, когда он объявляет об уходе, а затем возвращается. В 2022 году он также завершил карьеру после боя с Диллианом Уайтом, но уже в том же году вернулся на ринг, чтобы сразиться с Дереком Чисорой.

"Прежде всего, если это правда, я желаю ему всего наилучшего на пенсии. Тайсон без сомнения один из лучших супертяжеловесов, которых когда-либо знала наша страна. Он должен быть счастлив, учитывая, чего он достиг в боксе. Однако, честно говоря, часть меня не уверена в этом. Он уже пять раз объявлял о завершении карьеры. Возможно, это просто инструмент давления в переговорах о бое с Джошуа. Трудно сказать наверняка", – цитирует Белью givemesport.com.

В завершение Белью отметил вклад Фьюри в бокс:"Если он действительно завершает карьеру, удачи ему. Он подарил нам потрясающие вечера и заслуживает всех похвал за свои достижения".

Как сообщал OBOZ.UA, 6 января бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) выразил готовность провести поединок против Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).

Отметим, что в минувшем году Энтони и Тайсон потерпели болезненные поражения. Джошуа сенсационно был нокаутирован соотечественником Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО), а Фьюри дважды проиграл украинскому суперчемпиону Александру Усику (23-0, 14 КО).

В начале года Энтони заявлял, что его бой против Тайсона должен обязательно состояться в течение 2025 года. ЭйДжей признался, что собирается использовать каждую возможность, которая ему представится, чтобы вернуться в ринг.

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