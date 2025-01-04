'Время истекает'. Джошуа поставил 'ультиматум' Тайсону Фьюри

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) заявил, что его бой против Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) должен обязательно состояться в течение 2025 года. ЭйДжей признался, что собирается использовать каждую возможность, которая ему представится, чтобы вернуться в ринг.

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"Я участвовал во множестве боев, но этот должен произойти в 2025 году", — рассказал Джошуа во время визита в Нигерию на этой неделе.

"Конечно, бой с Фьюри должно произойти, и, надеюсь, это произойдет... Время истекает и оно имеет решающее значение. Поэтому я просто хочу больше работать. В 2024 году, оглядываясь назад, я верю, что мог бы сделать больше, и в 2025-м у меня будет еще один шанс на это", – цитирует Энтони Talksport.com.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Джошуа выразил готовность провести поединок против Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО). Это решение боксера из Уотфорда означает, что идея с организацией реванша Цыганского короля с легендарным Владимиром Кличко (64-5-0-1, 54 КО) может не воплотиться в жизнь.

Отметим, что в минувшем году Энтони и Тайсон потерпели болезненные поражения. Джошуа сенсационно был нокаутирован соотечественником Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО), а Фьюри дважды проиграл украинскому суперчемпиону Александру Усику (23-0, 14 КО).

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