'Это лишь вторая золотая': Магучих отреагировал на выигрыш ЧМ-2026 в помещении

Чемпионка мира-2026 по легкой атлетике в помещении Ярослава Магучих восхитилась тем, что сразу две украинки оказались на подиуме турнира в Торуни. 24-летняя днепрянка порадовалась за свою победу на первенстве, а также за "серебро" Юлии Левченко, которая взяла награду подобных соревнований впервые за девять лет.

Об этом Магучих заявила в интервью "Суспильне Спорт". Комментируя происходящее в секторе для прыжков в высоту на ЧМ, Ярослава подчеркнула, что старалась удачно прыгнуть с первых же попыток, так как соперницы также демонстрировали нереально высокие результаты.

"Очень хотелось завоевать золотую награду для Украины и для украинцев в такое сверхтяжелое время. Я это сделала, и Юля это сделала. В секторе все прекрасно, как всегда. Я очень рада вернуться в сектор чемпионата мира в помещении и завоевать золотую награду. Это мой четвертый чемпионат мира и лишь вторая золотая награда, но я очень счастлива. Понимала, что надо прыгать все с первой попытки. Особенно после 1,99 м., когда четыре девушки сделали это, я поняла, что 2,01 надо прыгать с первой попытки, потому что это может стоить золотой медали. Я прыгнула и выиграла, вот так просто прыгнула и выиграла все", – поделилась эмоциями Магучих.

До этого Левченко отметила, что ее медаль на чемпионате мира в Торуне стала результатом невероятной работы над психологией.

