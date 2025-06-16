Олимпийский чемпион Рио-2016 в спортивной гимнастике Олег Верняев отказался надевать официальную форму сборной Украины во время чемпионата Европы, который завершился в Лейпциге. Наш соотечественник якобы не выполнил требования регламента и был лишен балла.

Видео дня

Об этом в интервью порталу sport-express.ua рассказала вице-президент Украинской федерации гимнастики (УФГ) Стелла Захарова. По ее словам, все участники команды должны быть в одинаковых костюмах с опознавательными знаками, но Верняев отказался надевать экипировку из-за конфликта с УФГ.

"Я от имени Федерации гимнастики Украины подписала контракт с Ozone и TURN на поставку комплектов формы для нашей команды. Мы одели все наши команды, включая персонал, в соревновательную форму и парадные костюмы. Для него проблема в том, что контракт подписала Стелла Захарова. Но он, видимо, забыл, что на больших международных стартах он представляет Украину, а не Стеллу Захарову. У него подписан контракт с Минмолодежьспорта и он обязан представлять страну. А если отказывается, это уже диверсия", – сообщила Захарова.

Отметим, что Верняев и еще один гимнаст сборной Украины Владислав Грико устроили настоящий погром в лейпцигском отеле во время ЧЕ-2025. Захарова назвала поведение спортсменов позором.

До этого между спортсменами и руководством УФГ произошел конфликт – атлеты обвинили федерацию в предвзятом отстранении главного тренера Геннадия Сартинского от участия в чемпионате Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, Олег Верняев выступил против бойкота соревнований, на которых выступают россияне, отметив, что в случае побед украинцев им придется слушать наш гимн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!