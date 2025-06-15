'Позор всему украинскому спорту'. Захарова шокирована поступком лидеров сборной Украины в Германии

Вице-президент Федерации гимнастики Украины Стелла Захарова резко отреагировала на скандал с участием ведущих спортсменов сборной — Олега Верняева и Владислава Грико. Наши титулованные соотечественники устроили погром в гостинице во время участия в чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Лейпциге.

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По возвращении украинской делегации из Германии выяснилось, что номер в отеле Dorint, где жили спортсмены, оказался в ужасном состоянии: были сломаны лампы, повреждена сантехника, а сифон оказался забит рвотой. Ущерб составил 370 евро — по данным СМИ, Верняев признал вину и согласился оплатить счет.

"Когда мы увидели фотографии, мы были в шоке", — заявила Захарова. "Я не знаю, что нужно было делать, чтобы номер оказался в таком состоянии. Это либо злость, либо что-то еще", — сказала она в интервью "Спорт-Экспресс".

Спортивные результаты мужской команды оказались слабыми — Украина заняла лишь 11-е место, а сам Верняев стал 41-м в многоборье.

Единственную медаль на турнире завоевал Назар Чепурный — бронзу в прыжках на батуте.

"То, что устроили эти двое — это позор всему украинскому спорту! Люди, которые представляют страну за границей, не имеют права вести себя так", — возмутилась Захарова.

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