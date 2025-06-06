'Чтобы слушали наш гимн': звезда украинской гимнастики высказался о допуске России

Олимпийский чемпион в спортивной гимнастике Олег Верняев выступил против бойкота соревнований, на которых выступают россияне. По словам 31-летнего спортсмена, присутствие на арене представителей страны-агрессорки будет придавать дополнительной мотивации.

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Об этом Верняев заявил в интервью порталу "Чемпион". Семикратный чемпион Европы добавил, что в случае победы украинцев атлетам из РФ придется слушать наш гимн, а наши спортсмены смогут спокойно отказываться от совместных фото во время церемоний награждения.

"Если россияне вернутся, то мы бы хотели соревноваться. Соревноваться и если ты выиграешь, то чтобы они слушали наш гимн, а если второе-третье место, то никаких поздравлений, фото, хотя это и так все понимают. Если они вернутся, а мы будем сидеть дома, я не думаю, что это правильно", – сказал Верняев.

Отметим, что Олег вместе с партнерами по национальной команде выступил с открытым заявлением, в котором обвинили Федерацию спортивной гимнастики Украины (ФСГУ) в предвзятом отстранении главного тренера Геннадия Сартинского от участия в чемпионате Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерации гимнастики (FIG) отказала чемпионке России Лале Крамаренко в получении так называемого нейтрального статуса. А олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева закатила истерику из-за условий допуска россиян к турнирам.

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