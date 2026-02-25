"Это абсурд": чемпионка ОИ из РФ возмутилась, что УЕФА приходится "играть на руку Украине"
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова возмутилась отказом украинских судей пожимать руку российскому футзалисту во время матча Лиги чемпионов. Депутатка Государственной думы цинично и лицемерно назвала поступок Евгения Гордиенко и Ореста Дуцяка абсурдным.
Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина также пожаловалась, что Европейский футбольный союз (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) не могут защитить представителей страны-агрессорки.
"Это уже давно идет у них, они по-другому делать не будут. От них это требовать абсолютно бесполезно. Надо менять правила и объяснять им до матча, что судьи не могут так себя вести. Надо говорить: "Вы должны всем жать руку"! УЕФА И ФИФА не хотят скандалов. Раздувая эту тему, опять получается играть на руку Украине. Сейчас они не жмут, а когда будет мирное соглашение и урегулирование вопроса, они будут продолжать не жать руку? Это абсурд ситуации. Чего судьи этим добиваются? УЕФА и ФИФА – заложники этой ситуации, им приказано так делать", – сказала Журова.
Напомним, что наши соотечественники не стали приветствовать игрока сборной России Ивана Чишкалу, который выступает за португальский "Спортинг".
Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате Европы-2026 по футзалу российский игрок сборной Армении оскорблял украинцев и нашу страну. УЕФА отказался применять к нему санкции.
