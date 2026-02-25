Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова возмутилась отказом украинских судей пожимать руку российскому футзалисту во время матча Лиги чемпионов. Депутатка Государственной думы цинично и лицемерно назвала поступок Евгения Гордиенко и Ореста Дуцяка абсурдным.

Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина также пожаловалась, что Европейский футбольный союз (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) не могут защитить представителей страны-агрессорки.

"Это уже давно идет у них, они по-другому делать не будут. От них это требовать абсолютно бесполезно. Надо менять правила и объяснять им до матча, что судьи не могут так себя вести. Надо говорить: "Вы должны всем жать руку"! УЕФА И ФИФА не хотят скандалов. Раздувая эту тему, опять получается играть на руку Украине. Сейчас они не жмут, а когда будет мирное соглашение и урегулирование вопроса, они будут продолжать не жать руку? Это абсурд ситуации. Чего судьи этим добиваются? УЕФА и ФИФА – заложники этой ситуации, им приказано так делать", – сказала Журова.

Напомним, что наши соотечественники не стали приветствовать игрока сборной России Ивана Чишкалу, который выступает за португальский "Спортинг".

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате Европы-2026 по футзалу российский игрок сборной Армении оскорблял украинцев и нашу страну. УЕФА отказался применять к нему санкции.

