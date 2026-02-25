В УЕФА направили жалобу на двух украинцев из-за игрока сборной России после матча Лиги чемпионов: что произошло

Лиссабонский "Спортинг" пожаловался в Европейский футбольный союз (УЕФА) на поведение двух украинских судей после первого четвертьфинального матча футзальной Лиги чемпионов с соседями из "Бенфики". В стане "львов" возмутились, что наши соотечественники отказались жать руку их российскому легионеру.

Видео дня

Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, сообщает авторитетное издание A Bola. Лиссабонское дерби в самом престижном европейском клубном турнире состоялось в понедельник, 23 февраля. Хозяевами игры выступали футзалисты "Бенфики", которые в напряженном матче одержали победу со счетом 4:3.

На игре третьем судьей работал Евгений Гордиенко, а еще один представитель нашей страны Орест Дуцяк следил за временем. После игры "Спортинг" направил жалобу на поведение фанатов "Бенфики", которых обвинили в расизме, а также на украинцев.

По версии руководителей лиссабонской команды Гордиенко и Дуцяк отказались приветствовать россиянина Ивана Чишкалу, не пожав руку представителю страны-агрессорки. Отметим, что ответный четвертьфинал Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Спортингом" состоится 6 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате Европы-2026 по футзалу российский игрок сборной Армении оскорблял украинцев и нашу страну. УЕФА отказался применять к нему санкции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!