'Есть секрет': в сборной Украины по биатлону приняли удивительное решение перед эстафетой на Олимпиаде-2026

Мужская сборная Украины по биатлону приняла сенсационное решение перед эстафетой на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Состав на гонку, которая состоится во вторник, 17 февраля, не удивил, однако расположение спортсменов по этапам тренеры выбрали неожиданное.

Об этом информирует "Суспильне Спорт". Открывать эстафету наставница нашей команды Надежда Белова доверила ее капитану Дмитрию Пидручном. После него в борьбу вступят Богдан Борковский и Виталий Мандзын, а на финишном отрезке "сине-желтых" будет представлять Тарас Лесюк.

В таком расположении биатлонистов украинская сборная выступит впервые. При этом на этапе Кубка мира в Рупольдинге состав был зеркальным, и тогда команда установила антирекорд, заняв 17-е место.

"Небольшой есть секрет в этом, не могу раскрывать. Вообще рассматриваем эти этапы так, что у одного спортсмена есть стабильная стрельба и ход; другой, например, сейчас где-то слабее функционально. Но так, спортсмен сильнее открывает этот старт и немного слабее, где-то мы его прикрываем сильнее, чтобы была защита какая-то. Поэтому так расставили", – прокомментировала Белова.

