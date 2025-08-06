'Есть Россия и больше никого': чемпион ОИ из РФ взбесился и в патриотичном угаре наехал на Литву

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов набросился на соседей России после того, как Литва не выдала визы гребцам из РФ для участия в мундиале. Бывший биатлонист в патриотичном угаре потребовал выгнать из страны-агрессорки "профашистских прибалтов".

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Об это Васильев заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый фанат захватнической войны против Украины признал, что у России не может быть "никаких братьев", в буквальном смысле "отменив" кремлевскую пропаганду о единстве народов.

"Надо профашистских прибалтов изолировать, выгнать всех до одного из России и опустить их экономику. У них и так никого не осталось в стране, все уехали. Я бы им еще в Белоруссию перекрыл доступ, пусть варятся в своем соку. У нас все время какие-то полумеры, мы все время такие сердобольные, называем многих братьями, финнов тех же. А у нас нет никаких братьев, есть Россия и больше никого", – сказал Тихонов.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выдал фантастический бред о россиянах, назвав их милосердными и добрыми людьми.

Как сообщал OBOZ.UA, Дмитрий Васильев выразил циничное мнение о том, что в самом ближайшем будущем украинцы и россияне "будут жить дружно и весело".

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