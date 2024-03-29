Есть рекорд: сборная Украины вошла в историю Евро-2024

Сборная Украины по футболу стала самой молодой командой, которой удалось квалифицироваться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года. "Сине-желтые" по этому возрастному показателю стартового состава уступили лишь Болгарии, но та не смогла пробиться на континентальное первенство.

Об этом информирует статистический портал Opta. Средний возраст игроков основного состава в восьми матчах группового этапа квалификации и двух поединках плей-офф у украинцев составил 25 лет 272 дня. Болгарская команда была моложе на один год – 24 года и 278 дней.

На другом конце этого рейтинга оказались будущие соперники "сине-желтых" в группе Е чемпионата словаки. Эта команда сумела успешно преодолеть отборочный турнир с показателем 29 лет 264 дня.

Напомним, в плей-офф Евро-2024 сборная Украины обыграла Боснию и Исландию с одинаковым счетом 2:1, уступая по ходу матчей, и в четвертый раз подряд вышла на чемпионат Европы. Уже известны соперники нашей команды на турнире и календарь ее матчей на первенстве. Кроме того, подсчитано, сколько уже заработала команда за участие в чемпионате.

Как сообщал OBOZ.UA, защитник сборной Украины Илья Забарный рассказал о проблеме, с которой он столкнулся после матча с Исландией.

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