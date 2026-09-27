"Есть проблема". Мальдера в сборной Украины заменил голкипера и исключил "английского" футболиста из состава

Сборная Украины по футболу завершила подготовку к матчу второго тура Лиги наций против Грузии. Главный тренер команды Андреа Мальдера на предматчевой пресс-конференции рассказал, что в номинально домашней игре в Братиславе не примет участие игрок "Эвертона" Виталий Миколенко. В тоже время нападающий Роман Яремчук восстановился и готов к игре.

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Мальдера отметил, что у "англичанина" возникла небольшая проблема с ногой, поэтому в сборной предпочли не рисковать его здоровьем.

"Яремчук восстановился. У нас есть небольшая проблема с Миколенко. У него есть небольшая проблема с ногой, и мы решили не рисковать. Но в целом мы готовы", – сказал главный тренер.

Также Мальдера ответил на вопрос о конкуренции среди вратарей. В предыдущем матче место в основе получил Дмитрий Ризнык, после чего у тренера поинтересовались, означает ли это изменение статуса голкиперов в национальной команде.

Итальянский наставник сборной подчеркнул, что решение было принято заранее и обсуждалось с обоими вратарями. На предстоящий матч с первых минут выйдет Анатолий Трубин, тогда как Ризнык уже получил игровое время в предыдущей встрече.

"Завтра будет играть Трубин. Я уже говорил об этом с вратарями. Мы обсуждали, что первый матч сыграет Ризнык, а второй – Трубин", – заявил Мальдера.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина с победы стартовала в новом сезоне Лиги наций. На стадионе в Будапеште подопечные Андреа Мальдеры минимально обыграли Венгрию. Миколенко и Ризнык провели на поле все 90 минут.

Виталий провел активный матч в обороне и отметился 12 выносами мяча, одним успешным отбором, перехватом и двумя блокированными ударами. Защитник также совершил три возврата владения, выиграл две из четырех позиционных дуэлей и две из шести верховых единоборств. При этом он дважды нарушил правила и ни разу не позволил соперникам обыграть себя один в один. Оценка SofaScore –7.6.

Ризнык (SofaScore 8.1) в матче сделал четыре сэйва, дважды отразив удары из-за пределов штрафной площади. Также голкипер два раза перехватил навесы соперника, при этом отбивать мяч кулаками ему не пришлось.

После финального свистка все футболисты сборной Украины подошли к сектору украинских болельщиков и вместе с ними устроили эмоциональное празднование на трибунах.

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