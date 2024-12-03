'Если Усик выиграл один бой..' Фьюри сказал, что произойдет после реванша с украинцем

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) считает, что большая вероятность третьего боя с чемпионом WBC, WBA, WBO, IBO Александром Усиком (22- 0, 14 КО). В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Реванш пройдет 21 декабря в Эр-Рияде

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В эфире Youtubе-канала Dazn промоутер Фьюри Френк Уоррен выразил уверенность, что если Тайсон победит, то звание лучшего супертяжа XXI достанется ему и "он станет самым лучшим в своем поколении".

С таким высказыванием британский боксер не согласился.

"Если он выиграл один бой, а я выиграю другой, то я не могу сказать, что я лучше, и он тоже не может – должно быть третий поединок", – заявил Фьюри.

На выходных был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

Отметим, что перед реваншем произошла странная ситуация, когда букмекеры занизили шансы украинца на успех. При этом эксперты продолжают настаивать на том, что Усик снова победит. Например, ветеран Дерек Чисора отметил, что у Фьюри практически нет шансов взять реванш. А британский промоутер Бен Шалом просто поставил крест на Тайсоне и его возможностях побить украинца.

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