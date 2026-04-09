На Пасху возможны заморозки: синоптик рассказала, когда в Украину ворвется потепление

В ближайшие дни в Украине сохранится достаточно холодная погода. На Пасху 12 апреля местами могут быть заморозки до -3.

В большинстве регионов кроме западных областей возможен дождь и даже мокрый снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Холодная Пасха

По прогнозу синоптика, ночью 10 апреля ожидается +1…+6 градусов, местами заморозки до 3 градусов. В течение дня в большинстве областей Украины будет теплее, максимально до +7 градусов. В южной части Украины и на юго-востоке воздух прогреется до +11 градусов.

В течение 10 апреля в северных, центральных областях и Харьковской области возможен дождь, местами мокрый снег. В южной части, в Луганской, Донбассе, в Днепропетровской области также будет дождь. В западных областях 10 апреля без существенных осадков.

В Киеве в пятницу ожидается дождь с мокрым снегом. Ночью +1…+3 градуса, в окрестностях заморозки 0-3 градуса, днем ​​в столице будет около +5 градусов.

В субботу 11 апреля синоптическая ситуация в Украине особых изменений не претерпит. В воскресенье, 12 апреля, на Пасху, в Украине практически везде возможен дождь с периодическим прояснением.

В Пасхальную ночь ожидается +2…+5 градусов, также есть вероятность заморозков. Днем ​​12 апреля немного потеплеет до +11 градусов. На Левобережье синоптики прогнозируют до 14 градусов тепла.

Существенное потепление в Украине синоптик прогнозируетс уже ближе к 15 апреля.

Напомним, в некоторых районах Киева 7 апреля пошел дождь с градом. Размер отдельных льдинок достигал 2-3 миллиметров.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань предупреждал, что после аномально теплого начала апреля в Украину резко ворвется арктическое похолодание. Ожидаются заморозки, дожди с грозами и даже мокрый снег.

