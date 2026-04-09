58-летняя Николь Кидман в 'голом' платье с чешуей вышла на красную дорожку. Фото

Актриса Николь Кидман в свои 58 лет появилась на премьере сериала "У Марго проблемы с деньгами" в Нью-Йорке, США, в откровенном образе, поддержав тренд на так называемые "голые" платья. Она позировала фотографам в черном полупрозрачном наряде, который стал одним из самых обсуждаемых образов премьеры, но иностранные таблоиды не включили его ни в подборки лучших, ни худших образов вечера.

Николь Кидман вышла в платье от Schiaparelli с эффектом "второй кожи". Основу образа составила прозрачная черная ткань, сквозь которую просматривался облегающий боди и ее кожа.

Верхняя часть имела акцентную белую вставку спереди и на спине, украшенную рельефными элементами, напоминающими чешую. Такая деталь создавала контраст с темной основой.

Силуэт подчеркивал фигуру актрисы: приталенный крой с четко очерченной талией переходил в юбку миди-длины. Она также оставалась полупрозрачной, открывая ноги и сохраняя общую концепцию "обнаженного" эффекта.

Кидман дополнила наряд черными босоножками на каблуке с тонкими ремешками. Аксессуары были минималистичными – актриса сделала ставку на сдержанные украшения (серьги и кольца), чтобы не перегружать сложный дизайн платья.

Прическа – собранные в небрежный пучок светлые волосы с мягкой челкой – добавила образу легкости. Макияж ей выполнили в натуральной гамме: нежные розовые оттенки, акцент на глазах и деликатный блеск на губах.

