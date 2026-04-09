'Проклятая' свадьба Чарльза и Камиллы: какие зловещие приметы едва не сорвали праздник и почему Елизавета II нарушила дресс-код

Ровно 21 год назад, 9 апреля 2005-го, король Великобритании Чарльз III и королева Камилла связали себя узами брака. Историю любви монархов очень сложно назвать легкой, но все же они смогли преодолеть множество препятствий и сыграли красивую свадьбу. Однако мало кто знает, что накануне важного дня на судьбу пары выпала очередная череда испытаний, поэтому церемония даже оказалась под угрозой срыва.

Видео дня

Чарльзу III и Камилле пришлось срочно менять дату бракосочетания, а в близком окружении невесты опасались, что она может не дойти до алтаря из-за серьезной болезни. OBOZ.UA подробнее расскажет, почему "проклятую" свадьбу короля и королевы едва не пришлось отменить.

Согласно первоначальному плану, Чарльз III и Камилла должны были узаконить свои отношения 8 апреля, однако незадолго до проведения церемонии умер Папа Римский Иоанн Павел II. Похороны главы католической церкви назначили на день свадьбы пары, из-за чего ее даже начали называть "проклятой". Поскольку эти два события не могли произойти одновременно, Чарльз III и Камилла были вынуждены в последний момент перенести празднование.

Другим вызовом стало то, что за несколько дней до свадьбы возлюбленная короля Великобритании заболела синуситом – воспаление слизистой оболочки пазух носа. Как вспоминала подруга Камиллы, из-за недуга она просто не могла встать с постели.

"В день свадьбы царили вполне обоснованные опасения, что Камилла не сможет пройти к алтарю. Тогда понадобилось четыре человека, чтобы вытащить Камиллу из постели. Она чувствовала себя очень плохо, но ее держал под одеялом не только синусит, но и сильный стресс. Она была напугана", – поделилась подруга королевы.

Хотя свадьбу в конце концов не отменили, состоялась она не так, как принято в королевской семье. Поскольку Чарльз III и Камилла оба были разведены, не могли пожениться в Англиканской церкви. Они устроили церемонию в Виндзорской ратуше, после чего тогдашний архиепископ благословил их в часовне Святого Георгия. Примечательно, что Елизавета II отсутствовала на этой части свадьбы сына, ведь была верховной главой Англиканской церкви.

Однако на праздничный прием, состоявшийся после церемонии, Ее Величество пришла в хорошем настроении. Что интересно, тогда она нарушила главный дрескод любой свадьбы – появилась на мероприятии в белом костюме, который традиционно выбирают невесты. Такой поступок Елизаветы II спровоцировал множество слухов о том, что она якобы проявила неуважение к Камилле и сделала тонкий жест в поддержку бывшей жены сына принцессы Дианы.

Однако на самом деле, по данным издания HELLO, такое стилистическое решение Ее Величества было проявлением вежливости к невестке. Для посещения свадеб Елизавета II обычно предпочитала одежду в голубых цветах, однако, поскольку в тот важный день Камилла выбрала для себя образ именно этого оттенка, монарх отошла от своего модного правила. Королева нарядилась в белое, чтобы не дублировать аутфит невесты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!