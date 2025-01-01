Футболист сборной Украины спровоцировал скандал с Леоненко, обматерив экс-динамовца

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук спровоцировал скандал с бывшим форвардом киевского "Динамо" Виктором Леоненко. Футболист греческого "Олимпиакоса" нецензурно высказался в адрес легенды "бело-синих", подводя итоги 2024 года на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Год принес много стресса, несбывшихся мечтаний, но заставил меня ценить то, что у меня есть, год больших побед и громких неудач. 2024 год познакомил меня с много замечательных людей, но, к сожалению, это также дало мне много дол***бов", – написал Яремчук, добавив в карусель фото Леоненко.

В ответ экс-форвард "Динамо" в интервью порталу Sport-express.ua посоветовал Роману не попадаться ему на глаза. Также эксперт издевательски отозвался об уровне игрок украинской сборной.

"Яремчук – это пустышка! С запасными не очень-то и хочется разговаривать. Пусть лучше своему агенту памятник поставит, что умудряется его везде "втюхивать". А пока Яремчуку лучше не попадаться мне на глаза, – чтобы я разбирал его игру. Дам ему совет на будущее – старших надо уважать, а не обижать", – сказал Леоненко.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко раскритиковал тренера сборной Украины Сергея Реброва за тактику команды в матчах под его руководством.

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