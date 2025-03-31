Бывший футболист киевского "Динамо" Горан Попов выразил надежду на возвращение российских команд в международные турниры. Также македонец отметил, что представителям страны-агрессорки выдадут так называемую wild card для участия на чемпионате мира-2026.

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Об этом Попов заявил в интервью порталу "РБ Спорт". 40-летний спортсмен, который провел в составе киевского гранда 57 матчей в 2010-2014-х годах, повторил традиционные нарративы кремлевской пропаганды о невозможности смешивания спорта и политики, забыв упомянуть о войне РФ против Украины.

"Я верю, что это возможно, все об этом говорят. Буквально недавно общались с македонскими партнерами, они уверенно сказали мне, что Россия получит wild card. Такие разговоры везде есть, и все высказываются позитивно. Я буду рад возвращению России, конечно. Все сборные и клубы должны играть там, где надо, потому что между спортом и политикой есть разница", – сказал Попов.

Ранее появилась информация о том, что Европейский футбольный союз (УЕФА) якобы работает над возвращением российских команд в международные соревнования. В РФ назвали "фуфлом" эти новости.

Как сообщал OBOZ.UA, Федерация футбола Румынии выступила категорически против возвращения россиян в международные соревнования.

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