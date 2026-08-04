Экс-глава ФФУ Павелко находится в СИЗО и ожидает экстрадиции в Украину – источник

Бывший президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко находится под стражей в Братиславе и ожидает завершения процедуры экстрадиции в Украину. По информации журналиста Владимира Зверова, передача экс-главы УАФ украинским правоохранительным органам может состояться уже в ближайшие недели.

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О ситуации Зверов рассказал, комментируя дальнейшее развитие дела Павелко. Ранее генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщал, что бывший руководитель УАФ является фигурантом расследования о возможном выводе около 300 млн грн средств ассоциации.

По словам журналиста, после объявления Павелко в международный розыск его данные были внесены в систему с так называемой "красной карточкой". Именно этот статус стал основанием для дальнейших процедур после задержания в столице Словакии.

"Когда его задержали в Братиславе, увидели эту международную отметку. И эта международная отметка означает процедуру экстрадиции на родину и в ту страну, где он получил подозрение", - рассказал Зверов у себя в Youtube-канале.

По его данным, сейчас Павелко находится в следственном изоляторе и ожидает решения процессуальных вопросов, связанных с передачей Украине.

"Эта процедура экстрадиции не месяцы занимает, как это иногда бывает, а недели. Где-то в пределах четырех-пяти недель эта история может состояться", - отметил журналист.

Зверов также сообщил, что передача гражданина Украины в рамках такой процедуры обычно осуществляется правоохранительными органами двух государств на государственной границе. По его оценке, экстрадиция может состояться уже в августе.

Ранее Министерство внутренних дел Украины внесло экс-функционера в перечень лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования. В реестре указано, что он разыскивается за уклонение от следствия, а датой его исчезновения считается 5 ноября 2025 года. Теперь процедура может быть запущена и через соответствующие международные механизмы.

Следствие инкриминирует Павелко преступления, предусмотренные частью 5 статьи 191 и частью 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах либо организованной группой, а также о служебном подлоге.

Эти обвинения связаны с делом о строительстве предприятия по производству искусственного футбольного покрытия в Кропивницком, после которого он покинул пост главы ФФУ.

В октябре Национальная полиция вручила ему официальное подозрение. Ранее чиновник находился в СИЗО по делу о финансовых махинациях: аудит выявил ущерб в размере 1,7 млрд грн, после чего мера пресечения была изменена на домашний арест.

Журналист Константин Андриюк в марте 2025 года сообщал, что Павелко выехал за пределы Украины в декабре 2024 года и с тех пор не возвращался. По его данным, основанием для пересечения границы стали документы об инвалидности.

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