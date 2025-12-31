Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов пожаловался на то, что в чемпионатах РФ руководители клубов не дают возможности работать молодым тренерам. 38-летний уроженец Иркутской области также пожаловался на то, что многие опытные специалисты в стране-агрессоре работают по "конспектам Лобановского".

Об этом Кудряшов заявил в интервью YouTube-каналу Cycle, пишет портал Sports.ru. Участник чемпионата мира 2018 года подчеркнул, что в России футбол живет прошлым и не пытается развиваться и идти вперед, перенимая передовые западные методики.

"У нас в стране нет недостатка тренеров. Однако хороших тренеров среди выпускников РФС единицы. Здесь, наверное, стоит говорить о некой системе или правильнее – несистеме. Сколько в РПЛ молодых тренеров, закончивших обучение? Я даже затрудняюсь вспомнить. Зато у нас есть люди, все еще тренирующие по конспектам Лобановского. Это говорит о том, что у нас еще остается мировоззрение из прошлого. Футбол развивается, но у нас, судя по всему, либо не хотят двигаться вперед, либо нет такой возможности", – сказал Кудряшов.

Отметим, что этот россиянин в конце 2024 года посетил оккупированный Луганск, назвав жизнь в разрушенном городе обычной.

Как сообщал OBOZ.UA, в России признали, что сборную РФ не пригласят на чемпионат мира 2026 года, который примут США, Канада и Мексика.

