Экс-футболист сборной России пожаловался на противников возвращения РФ в турниры УЕФА и ФИФА

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин признался, что не верит в допуск команд из РФ к международным соревнованиям в ближайшее время. Экс-нападающий московских "Локомотива" и "Динамо" пожаловался на то, что даже после окончания войны в Украине с агрессорами не захотят иметь дела во многих странах.

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Об этом Булыкин заявил в интервью порталу "РБ Спорт", комментируя слова генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова о возвращении в еврокубки в 2026 году. 45-летний москвич добавил, что представители РФ столкнулись со сложной ситуацией, забыв назвать ее причины.

"В ближайшее время вряд ли нас вернут. Ближайший европейский сезон клубы точно пропустят, как и сборная пропустит ЧМ-2026. Поэтому нас вернут еще не так скоро, как хотелось бы. Многое будет зависеть от того, как будут обстоять дела в зоне СВО (так в РФ позорно называют войну против Украины – ред.). Когда спецоперация завершится, тогда и можно будет вести переговоры о возвращении нашего футбола на международную арену. А когда это случится, то все равно будет много противников нашему возвращению. Представители некоторых стран наверняка все равно будут выступать против. Поэтому эту ситуацию по нашему возвращению можно назвать довольно сложной", – сказал Булыкин.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал "капитуляцию Украины" причиной откладывания сроков возвращения россиян в международные футбольные турниры.

Как сообщал OBOZ.UA, президент УЕФА Александер Чеферин выразил сожаление из-за того, что не удалось вернуть к соревнованиям российские юношеские команды.

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