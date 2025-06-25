Международная федерация футбола (ФИФА) и Европейский футбольный союз (УЕФА) якобы готовятся к возвращению российских команд в свои турниры в будущем году. При этом сначала представителей страны-агрессорки допустят к клубным континентальным турнирам.

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Об этом в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина повторил традиционные кремлевские нарративы о невозможности политизации спорта.

"Возвращение россиян в еврокубке в следующем году? По той тенденции, которая выстраивается в коридорах ФИФА и УЕФА, мне кажется, да. Все уже готовы. Будет ли влияние политиков – да. Особенно, ряда европейских стран. У некоторых из них на уровне законов чуть ли не уголовная ответственность за факт переговоров", – сказал Митрофанов.

До этого этот генсек РФС вызвал волну насмешек после своих слов о международной изоляции российских команд, обвинив во всем только Украину.

19 мая стали известно, кто из ассоциаций-членов ФИФА занял категоричную позицию по вопросу возвращения российских команд в турниры.

Как сообщал OBOZ.UA, президент УЕФА Александер Чеферин выразил сожаление из-за того, что не удалось вернуть к соревнованиям российские юношеские команды.

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