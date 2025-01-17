'Перспектив в Украине нет': звезда гимнастики Ковтун меняет гражданство, ради чего готов к дисквалификации

Один из лучших гимнастов мира Илья Ковтун подал документы на получение хорватского гражданства, чтобы выступать за национальную команду страны. 21-летний вице-чемпион Олимпиады-2024 в составе сборной Украины последние три года живет и тренируется в Осиеке и не собирается возвращаться в родную страну.

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Об этом пишет издание Jutarnji List, которому информацию подтвердил тренер хорватской команды Владимир Мадаревич. Именно он после начала полномасштабного вторжения РФ пригласил в страну Ковтуна и его тренерку Ирину Горбачеву, которая также оформила заявку на получение паспорта гражданки Хорватии.

"Скоро будет три года, как он здесь. Он выучил язык, в Осиеке у него есть девушка, наше спортивное общество считает его своим. После всего, что мы для них сделали, они решили пойти этим путем. Да и перспектив в Украине нет", – рассказал Мадаревич.

При этом он ожидает, что Украинская федерация гимнастики (УФГ) не согласится на переход своего спортсмена. Это приведет к отстранению Ильи от международных соревнований на один год.

"Мы готовы к этому. Параллельно он выступает во французской, итальянской и немецкой лигах, где он не привязан к какой-либо сборной, поэтому у него будет достойная соревновательная практика. Если будет карантин, то лучше всего, чтобы он был сейчас, в первый год после Олимпийских игр", – отметил наставник хорватов.

Отметим, что Ковтун является одним из самых талантливых украинских спортсменов. В 2024-м, кроме олимпийского "серебра", он также завоевал три золотые медали на чемпионате Европы в Римини.

Ранее в интервью OBOZ.UA Ирина Горбачева отмечала, что Украина ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024. Сам Ковтун недавно удалил из своего Instagram пост, посвященный поддержке Украины и ее народа

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