Джошуа победил 'самым жестоким нокаутом в истории'. В сети вспомнили фантастический бой британского супертяжа. Видео

9 марта исполнилось ровно год, как бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) победил Фрэнсиса Нганну в главном бою вечера в Эр-Рияде. Британец, который считался явным фаворитом, уложил соперника в глубокий нокаут уже во втором раунде.

Видео дня

С первых секунд Джошуа выглядел уверенно и оправдывал прогнозы букмекеров. В концовке первого раунда он точным ударом справа отправил Нганну на настил, но тот сумел подняться на счет девять.

Официальные аккаунты Dazn и Matchroom boxing вспомнили это эпическое противостояние, выпустив видео с нокаутом.

"Один из самых жестоких нокаутов в истории", – говорится в подписи к ролику.

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Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) уверенно победил в Фрэнсиса Нганну (0-2, 0 КО) в главном бою вечера бокса, который прошел в Эр-Рияде. Уроженец Уотфорда считался явным фаворитом противостояния, что и доказал всего за два раунда, отправив соперника в глубокий нокаут.