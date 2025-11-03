Джошуа готовит сенсационное решение из-за Усика – СМИ

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) готовится к возвращению на ринг. 36-летний британец при этом всерьез рассматривает возможность присоединиться к тренировочному лагерю Александра Усика (24-0, 15 КО) для того, чтобы повысить свой уровень.

Видео дня

Об этом информирует авторитетное издание The Ring. По его данным, Джошуа раздумывает над тем, чтобы отправиться в Испанию, где украинец вел подготовку к последним поединкам под руководством директора своей команды Сергея Лапина. Британец еще не принял окончательного решения, но он склоняется именно к такому шагу, высоко оценивая Усика и специалистов, которые с ним работают.

Джошуа свой последний бой провел в сентябре 2024 года, когда сенсационно проиграл Даниелю Дюбуа (22-3, 21 КО). Недавно Энтони задали новый вопрос о новом бое с Усиком.

Напомним, украинец и британец дважды встречались в ринге. В сентябре 2021 года Усик победил единогласным решением судей, а еще через год – раздельным.

Как сообщал OBOZ.UA, Энтони Джошуа ответил на вопрос о поездке в Украину, а также о ситуации в нашей стране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!