'Заставил платить': Трамп заявил, что спас НАТО. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что "спас НАТО". Без него, заявил американский лидер, Североатлантического альянса уже не существовало бы.

В "спасители" самого мощного в мире оборонного военного блока Трамп записал себя из-за того, что "заставил" страны-члены увеличить расходы на оборону до 5%. Такое заявление президент США сделал во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One, сообщает Clash Report.

Президент США Дональд Трамп уверен, что он спас НАТО и без него Североатлантический альянс уже бы не существовал.

Свое утверждение американский лидер обосновал тем, что именно под его влиянием страны – члены НАТО согласились увеличить расходы на оборону.

"Я тот, кто спас НАТО. Я тот, кто заставил их платить 5% от ВВП (на оборону – Ред.)... Это было 2%, и они не платили. Теперь они платят 5%. Я тот, кто спас НАТО", – заявил Трамп.

Глава Белого дома убежден, что, если бы он не был президентом США, "НАТО не было бы".

Когда же у американского президента журналисты спросили, рассматривает ли он возможность вывести США из НАТО, тот заявил: в Альянсе "были бы расстроены, если бы я это сделал", а выход Штатов позволил бы "сэкономить много денег".

"Но мне нравится НАТО", – завершил ответ Трамп.

Он также заявил, что порой спрашивает у себя, пришли бы партнеры по НАТО на помощь США в случае возникновения угрозы.

"Будут ли они нас поддерживать? Я не уверен, что будут. Знаете, мы тратим много денег на НАТО. И я не уверен, что они бы это сделали (поддержали США. – Ред.)", – сказал Трамп.

До этого он отметился заявлением, что США могут оказаться перед выбором между НАТО и Гренландией, о претензиях на которую недавно снова начали активно говорить в Вашингтоне.

