'Усик уже дважды меня побеждал': Джошуа ответил на вопрос о трилогии с украинцем

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) не видит причин для проведения третьего боя с Александром Усиком (25-0, 14 КО). По словам боксера из Уотфорда, в этом в первую очередь не заинтересован сам украинец, который имеет полное право выбирать себе соперников.

Об этом Джошуа заявил в интервью немецкому телеканалу Sport1, пишет сайт talkSport. Британец напомнил, что уже дважды проигрывал Усику, а сейчас настроен все же организовать поединок, которого ждут очень многие в мире бокса, – против Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).

"Усик уже дважды меня побеждал. Если оглянуться в прошлое, то, конечно, некоторые боксеры встречались друг с другом по пять или шесть раз... Но сейчас Усик может сам решать, что делать дальше. Думаю, мне нужно сразиться с Тайсоном Фьюри. Усику же не обязательно со мной. Выгоден ли мне промежуточный бой перед Фьюри или мы хотим избежать риска и сразу перейти к этому бою? Для меня любой вариант приемлем", – сказал Джошуа.

Напомним, украинец и британец дважды встречались в ринге. В сентябре 2021 года Усик победил единогласным решением судей, а еще через год – раздельным.

Ранее легендарный Леннокс Льюис призвал Александра уйти из бокса на пике своей карьеры. Кроме того, украинец определился со своим следующим соперником.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик лишился звания сильнейшего боксера мира. Кроме того, наш соотечественник разозлил фанатов, которые потребовали лишить его чемпионских поясов.

