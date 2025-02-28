Дюбуа готовит подставу Усику с бое за звание абсолютного чемпиона

Поединок объединенного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика (23-0, 14 КО) и Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) за все пояса дивизиона находится под вопросом. Британец планирует вернуться на ринг уже в июне, однако наш соотечественник не намерен драться до осени.

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Тренер Дюбуа Дон Чарльз в интервью Boxing News отметил, что уже через несколько недель его подопечные вернется в тренировочный лагерь. После срыва поединка против Джозефа Паркера (36-3, 24 КО) британец намерен как можно быстрее вновь провести чемпионский бой.

"Реванш с Усиком – единственный логичный бой, который можно провести. Я дал Дюбуа три недели отпуска. Даниель никогда не набирает больше двух килограммов – он очень дисциплинированный парень, – а мы проводили лагеря один за другим в течение последних 18 месяцев. Мы, вероятно, собираемся начать тренировочный лагерь примерно через четыре недели, а затем провести бой, возможно, в мае или июне", – сказал Чарльз.

Напомним, боксеры уже выходили на ринг в августе позапрошлого года. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Ранее стало известно, что Усика могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. Также Александр сообщил, что готовится провести самый необычный поединок в своей карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик продемонстрировал свое отношение к России на вечере бокса в Эр-Рияде. Его поступок вызвал настоящее бешенство в РФ.

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