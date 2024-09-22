Дюбуа – Джошуа. Появилось видео тяжелейшего нокаута и всех нокдаунов в бою

Чемпион Международной федерации бокса (IBF) в супертяжелом весе Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) нанес сенсационное поражение бывшему обладателю титула Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) поединок за пояс, который ранее принадлежал Александру Усику, завершился нокаутом в пятом раунде.

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Фавориту с первого раунда пришлось выживать в ринге. Уже в первой трехминутке Джошуа попал в нокдаун.

Это же повторилось и в третьем раунде.

В пятом Энтони почти переломил ход встречи, но увлекся нападением и пропустил тяжелый встречный прямой, который свалил его без чувств.

Как сообщал OBOZ.UA, и Джошуа, и Дюбуа в разное время проиграли Александру Усику.

Первый поединок Джошуа - Усик 26 сентября 2021 года завершился победой Александра единогласным решением судей. Спустя год украинский чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF) защитил свои титулы в реванше с Энтони.

Еще через год Усик победил Дюбуа, несмотря на подлый удар британского супертяжа между ног.

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