Двукратная чемпионка Australian Open неожиданно отказалась выступать в Австралии и снялась с турнира

Первая ракетка Японии Наоми Осака досрочно завершила выступление на Australian Open-2026. Двукратная чемпионка турнира отказалась от продолжения борьбы из-за проблем со здоровьем и снялась с соревнований уже по ходу турнира.

О снятии с Australian Open Осака сообщила лично, объяснив решение риском усугубить повреждение. "Я была очень воодушевлена продолжать, этот турнир значил для меня очень многое, поэтому необходимость остановиться разбивает мне сердце. Но я не могу рисковать и причинять себе еще больший вред, чтобы как можно скорее вернуться на корт", – написала теннисистка в Instagram, поблагодарив болельщиков, команду и организаторов турнира.

Наоми Осака занимает 17-е место в рейтинге WTA. Японка родилась в Осаке, профессиональную карьеру начала в 2013 году, а наивысших успехов добилась в одиночном разряде, выиграв четыре турнира серии Grand Slam. Дважды она становилась победительницей Australian Open (2019, 2021), подтвердив статус одной из самых успешных теннисисток своего поколения.

Снятие Осаки изменило турнирную сетку. Австралийка Медисон Инглис, которая должна была сыграть с японкой, напрямую вышла в следующий раунд и в 1/8 финала встретится с победительницей пары Ига Свёнтек – Анна Калинская.

Как сообщал OBOZ.UA, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№12 WTA) в воскресенье, 25 января, сыграет матч 1/8 финала Australian Open-2026 против первой ракетки России Мирры Андреевой (№7 WTA), которая является восьмой сеяной на турнире. Поединок пройдет на арене Rod Laver Arena и ориентировочно начнется после 12:00 по киевскому времени (4-й запуск).

