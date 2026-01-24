Украинец из Закарпатья покорил самую высокую точку Антарктиды. Фото, видео

Юный закарпатец Михаил Переганя покорил самую высокую вершину Антарктиды – гору Винсон. На вершине парень поднял флаги Украины и своего родного города Тячева.

Покорение горы Винсон – не первый рекорд 24-летнего украинца. Надеемся, что и не последний. OBOZ.UA рассказывает о юном украинском альпинисте.

О чем речь

Массив Винсон считается самым высоким горным массивом Антарктики, он расположен в Западной Антарктиде, в горах Элсворта. Массив относится к хребту Сентинел, длина всего массива 21, а ширина – 13 километров. Его самая высокая вершина, пик Винсон имеет высоту 4 897 м над уровнем моря.

О существовании этого горного массива стало известно только в январе 1958 года, когда его обнаружила американская воздушная экспедиция с полярной станции Берд. Впоследствии он был назван в честь Карла Винсона, известного американского политика.

Восхождение на самый высокий пик массива является одним из самых дорогих и логистически сложных в мире из-за своей удаленности и экстремальных погодных условий.

О ком речь

Михаилу 24 года, он родился и вырос в закарпатском Тячеве, но сейчас проживает в Мюнхене. Юноша учился в Ужгородском национальном университете, где получил степень магистра по международным экономическим отношениям.

Михаил с детства вместе с отцом много времени проводил в горах. В 16 лет впервые поднялся на Говерлу. Затем побывал почти на всех самых популярных вершинах Карпат – Хомяк, Шпицы, Несамовитое, Томнатик и др.

Покорение горы Винсон

"Из-за неблагоприятных погодных условий наша команда была вынуждена сидеть на базе около десяти дней. Впоследствии нам сообщили, что у нас есть два часа на сбор, а дальше вылет", – рассказывает сам альпинист.

На место команда прилетела около 23 часов, причем группа сразу решила не ждать и стартовать именно ночью.

"Был очень сильный ветер. Мы ощутимо обветрили лица. Ориентировочно под 7 утра мы дошли до места, где можно было разложить палаточный лагерь. Параллельно приготовили поесть. Потом мы проспали где-то 15 часов", – рассказывает Михаил.

"Часть пути мы преодолели нормально, но ближе к самой вершине усилился снег, интенсивным был ветер, видимость на нуле. Телефоны и камеры выключались, павербанки не работали. Но мы пользовались спутниковыми телефонами и рациями", – говорит юноша.

Что дальше

Команда Михаила находилась в лагере в Антарктиде в течение 21 дня. Им удалось покорить также самый высокий в Антарктиде вулкан Сидлей.

Теперь Михаил ставит для себя новую цель – самый высокий вулкан в мире Охос-дель-Саладо в Южной Америке (его высота 6887 метров).

