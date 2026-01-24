Где смотреть Свитолину против первой ракетки России. Расписание трансляций 1/8 финала Australian Open

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№12 WTA) в воскресенье, 25 января, сыграет матч 1/8 финала Australian Open-2026 против первой ракетки России Мирры Андреевой (№7 WTA), которая является восьмой сеяной на турнире. Поединок пройдет на арене Rod Laver Arena и ориентировочно начнется после 12:00 по киевскому времени (4-й запуск).

В Украине матч Свитолина – Андреева будет доступен в прямом эфире на канале Eurosport2, а также через стриминговые сервисы, предоставляющие доступ к контенту Eurosport. В 2026 году приложение Eurosport Player окончательно прекратило работу как отдельный сервис, а весь его функционал интегрирован в платформу Max (ранее HBO Max), которая официально работает на украинском рынке.

Подписаться на трансляции Eurosport в Украине можно через платформу Max. Регистрация доступна напрямую на сайте сервиса с украинской банковской картой и без использования VPN. Стоимость подписки составляет около 7,99 евро в месяц за тариф "Стандарт" и 9,99 евро за "Премиум" с поддержкой 4K, при этом для просмотра спортивных трансляций необходимо дополнительно активировать пакет "Спорт".

Также линейные каналы Eurosport 1 HD и Eurosport 2 HD входят в подписки MEGOGO, однако на этом сервисе доступен только основной эфир без выбора дополнительных кортов Australian Open.

Кроме того посмотреть матч можно будет с помощью сервиса Київстар ТБ (пакеты Премиум HD и Благодийный). Для новых пользователей доступен акционный пакет "Легкий старт": его активировать можно бесплатно на первый месяц (далее 150 грн/мес).

Напомним, что Свитолина вышла в четвертый круг турнира, обыграв в третьем раунде "нейтральную" Диану Шнайдер, занимающую 22-е место в рейтинге WTA. Эта победа стала для украинки самой рейтинговой с августа 2025 года и продлила ее победную серию в одиночном разряде в 2026 году до восьми матчей подряд.

Мирра Андреева, в свою очередь, в третьем круге Australian Open-2026 уверенно обыграла румынку Елену-Габриэлу Русе со счетом 6:3, 6:4 и в третий сезон подряд вышла в 1/8 финала турнира в Мельбурне. Перед стартом австралийского "мэйджора" "нейтральная" теннисистка также выиграла титул WTA 500 в Аделаиде.

Предстоящий матч станет вторым очным противостоянием Свитолиной и Андреевой. В марте 2025 года они встречались в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, где украинка уступила в двух сетах со счетом 5:7, 3:6.

