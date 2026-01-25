Правила по документам изменят с 1 февраля: что нужно знать украинцам за рубежом

Минюст утвердил новый порядок проставления апостиля (специального штампа для официальных документов) на документах, предназначенных для использования за границей. С 1 февраля его будут проставлять через соответствующий электронный реестр. Кроме того, решение по проставлению штампа (либо отказе в этом) будут принимать максимум за три рабочих дня.

Об этом сообщили в самом министерстве. Там отметили, что соответствующие изменения внесены приказом от 20 ноября 2025 года № 3177/5:

Который вступает в силу с 1 февраля 2026 года.

Ключевой новацией которого является переход на Электронный реестр апостилей.

В Минюсте объяснили: отныне апостиль будет проставляться с использованием программных средств этого реестра. Что, предположительно, должно существенно упростить проверку подлинности документов и уменьшить риски злоупотреблений.

В самом же реестре, отмечается, будут храниться образцы подписей должностных лиц. А кроме того:

Оттиски печатей и штампов;

Данные о сертификатах открытых ключей.

Это позволит органам, которые проставляют апостиль, оперативно проверять документы без дополнительных бумажных запросов и согласований.

В то же время, отмечается, с 1 января увеличилась стоимость услуг по проставлению апостиля. Причина – рост прожиточного минимума до 3 328 грн.

Дело в том, объяснили в министерстве, что плата за штамп привязана к этому показателю. А потому теперь она составляет:

Для физических лиц – 670 грн (0,2 прожиточного минимума).

Для юридических – 1 160 грн (0,35 прожиточного минимума).

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине выросла стоимость оформления отдельных биометрических документов – с 1 января. В частности, оформление паспорта в виде ID-карты за 20 рабочих дней теперь стоит 618 грн, тогда как ранее было 558 грн.

