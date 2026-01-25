Мир на условиях России: в ISW указали на манипуляции РФ в переговорах и попытки навешать на Украину ярлык препятствия

Руководство страны-агрессора России продолжает подтверждать приверженность первоначальным максималистским целям в войне против Украины. Одновременно с этим кремлевские чиновники пытаются риторически переложить вину за собственную нерешительность на Украину.

Также в Кремле настаивают, что договоренности должны быть основаны на формуле, которая была согласована на саммите в Аляске в августе 2025 года. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

В Кремле бредят "духом Анкориджа"

Накануне переговоров в Абу-Даби между Украиной, РФ и США спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что важно реализовать "анкориджскую формулу" по мере продолжения переговоров. Кремлевские чиновники часто пытаются использовать неясность результатов американо-российского саммита на Аляске, чтобы заявить, что саммит достиг взаимопонимания и соглашения между США и Россией о прекращении войны в Украине.

По мнению аналитиков, россияне пытаются представить соглашение таким образом, чтобы это было выгодно России, в том числе путем собственных усилий России по препятствованию мирному процессу.

Москва выдвигает требования

Министерство иностранных дел России 24 января сообщило, что Кремль настаивает на том, чтобы Украина прекратила преследование Московского православного патриархата, подчиненного элемента контролируемой Кремлем РПЦ, в качестве условия для мира в Украине.

Кремлевские чиновники часто требуют, чтобы любое военное или дипломатическое завершение войны устраняло ее "коренные причины". Эксперты ISW отметили, что Кремль часто использовал концепцию "коренных причин" как сокращенный способ вернуться к своим первоначальным максималистским оправданиям и требованиям войны, и связал вопрос об УПЦ с "коренными причинами".

Россияне обвиняют Украину в эскалации

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова также воспользовалась ударом по оккупированной Херсонской области, чтобы заявить, что Украина предприняла шаги по эскалации войны и не желает вести переговоры, создав условия для отказа России от мирного соглашения, которое не отвечает всем ее требованиям.

Кремль использовал утверждение об ударах Украины, чтобы оправдать и переложить вину с России за зашедшие в тупик мирные переговоры, в том числе и в связи с предполагаемым ударом против резиденции диктатора Путина в Новгородской области 29 декабря и в оккупированных Хорлах Херсонской области 1 января.

Эти даты удобно совпали с мирными переговорами, включая телефонный разговор Путина с президентом США Дональдом Трампом. Кремлевские чиновники постоянно и открыто отвергали мир на любых условиях, кроме тех, которые диктует Россия. Кремль продолжает демонстрировать свою неготовность к добросовестным переговорам для прекращения войны в Украине и изображать Украину, а не Россию, как препятствие на пути мирного процесса, в частности, ссылаясь на двусмысленность вокруг саммита в Анкоридже в августе 2025 года и заявленных ударов Украины по России и оккупированной Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 января в Абу-Даби (ОАЭ) прошли мирные переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Как и в предыдущий день основная части дискуссии прошла за закрытыми дверями. Западные журналисты уверены, что переговоры никакого прорыва не принесут.

