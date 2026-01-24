1. Сдает Украину не Трамп. Ее сдавали долго и последовательно, изнутри и извне.

Извне, если упрощенно, - Меркель, Саркози, Обама и подобные. Если же по-настоящему - старый миропорядок.

2. В отношении трамповского Совета мира Европа выбрала игнор. И почему-то мы тоже - вместе с ней.

Ну вот зачем обижать американского президента? Трампушке захотелось поиграться - стоит ли демонстративно оскорбительно отказывать?

Напомню: Сталин 25 июня 1950 года дал указание советскому представителю проигнорировать ООН, а она, воспользовавшись невозможностью вето со стороны СССР, в тот же день разрешила американцам от ее имени вмешательство против агрессии Ким Ир Сена в Корее.

Это дало возможность защитить ее Юг, от чего Сталин ничего не выиграл.

Он, понятно, сволочь, однако же это не должно мешать учиться на его ошибках.

Ибо нельзя не видеть ту ООН, которая в соответствующий момент нравится Соединенным Штатам…