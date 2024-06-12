Двойной подиум! Украина сотворила сенсацию на чемпионате Европы по легкой атлетике. Видео

Украинские прыгуны в высоту Владислав Лавский и Олег Дорощук сенсационно выиграли медали чемпионата Европы-2024 по легкой атлетике. На Олимпийском стадионе в Риме наши соотечественники завоевали "серебро" и "бронзу" соответственно.

Для Украины это стало вторым двойным подиумом в истории выступлений страны на Евро в мужских прыжкам в высоту. До этого Богдан Бондаренко и Андрей Проценко сделали золотой дубль в 2014 года.

Лавский остановился на отметке 2,29м, единственным преодолев барьер с первой попытки. Это стало повторением личного рекорда карьеры для 24-летнего львовянина.

Дорощук смог преодолеть планку на высоте 2,26м. 22-летний криворожанин штурмовал 2.29, но все три попытки оказались неудачными.

Победителем стал Джанмарко Тамбери с показателем 2,34м.

Для Украины это пятая и шестая награды прыгунов в высоту в истории выступлений на чемпионатах Европы по легкой атлетике.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла чемпионат Европы по легкой атлетике-2024, который проходит в Риме. 22-летняя днепрянка показала результат 2.01 м, что стало лучшим результатом Украины в истории континентальных первенств. Так высоко на Евро не прыгала ни одна из представительниц нашей страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!