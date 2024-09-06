'Месяцы боли, слезы' и готовы шить все, что оторвется: самые большие драмы украинских звезд на Олимпиаде-2024

Не только за каждой победой, но и за поражением спортсмена кроется какая-то история, которая разворачивается и на глазах зрителей, и где-то вне соревновательных арен. Так, двукратный олимпийский призер Токио-2020 Михаил Романчук даже не смог стартовать из-за вируса, а его жена месяцами терпела боль. Марта Костюк три часа боролась с собой, усталостью, жарой Парижа и соперницей, а претендентка на победу тяжелоатлетка Камила Конотоп травмировалась прямо в зале.

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OBOZ.UA собрал самые громкие и памятные драмы с участием украинских спортсменов на Играх-2024 во Франции.

1. БОЛЕЗНЬ ВМЕСТО МЕДАЛИ. Горьким и болезненным разочарованием стало выступление на Олимпиаде-2024 для звездных супругов Бех-Романчук. У пловца Михаила Романчука уже было две награды прошлых Игр – "серебро" на дистанции 1500 метров и "бронза" на 800-метровке. А в Париже он напоследок хотел сразиться и за золотую медаль. Почему напоследок? Ибо именно так после заезда высказался сам стайер, намекая на окончание карьеры, но не говоря прямо.

На Олимпиаде украинец, ставший знаменосцем на церемонии открытия, мог стартовать и в соревнованиях на открытой воде, но отказался от этой идеи, ведь они должны были проходить в Сене, из-за загрязненности которой сильно волновались и другие спортсмены. Даже очищение главной реки Франции не успокоило атлетов.

"Я переживаю больше своего здоровья. Поскольку плавать в этой реке... (Смеется) Конечно, была возможность, и заявилось много пловцов из бассейна и людей, у которых даже не было опыта выступления на открытой воде. Ну, желаю им только здоровье после заплыва в Сене. У нас здесь, в Париже, проходил этап Кубка мира в 2022 году, мы плыли в каком-то канале. И я помню, как я снял костюм, а под ним у меня все было зеленое. с какими-то розами и еще с чем-нибудь", – признался Романчук.

Знаменец сборной Украины решил сосредоточиться на своих коронных дистанциях. И даже поселился отдельно от жены: "На Олимпиаде мы с Мариной будем жить отдельно, потому что мы приехали на Олимпийские игры не как муж и жена, а как профессиональные спортсмены, желающие сделать качественно свою работу".

Но в Париже Михаил смог стартовать только на одной из двух дистанций – 800 метров – и неожиданно не пробился в финал. А с серебряных 1500 метров Токио вообще снялся утром накануне заплыва. И только потом выяснилось, что вся команда пловцов подхватила какой-нибудь вирус и не смогла выступить на Играх в полную силу.

По словам Романчука, за день до старта на 1500 метров у него поднялась высокая температура и ухудшилось физическое состояние: ломило все тело. Ночью стало еще хуже, на вечерней тренировке он пробовал хоть как-то проплыть после помощи врачей, но серебряному олимпийскому призеру на этой дистанции чуть было плохо. И за ночь ситуация не улучшилась.

Утром врачи пробовали что-то сделать, чтобы облегчить состояние Романчука, но плыть полтора километра в таком состоянии – уже опасно для здоровья: "Если бы это было 50, 100 или 200 метров, на морально-волевых можно было бы, но 1500 – просто невозможно".

"К сожалению, все завершилось… Не так, как бы этого хотелось, не так – ради чего я с тренером работали всю свою жизнь. С 2011 года на международной арене я достойно, с гордостью и честью представлял наше государство, нашу Украину! Но это жизнь и это спорт – случается все", – подвел итоги Олимпиады-2024 Михаил.

ТЯЖЕЛЫЙ ГОД ЗВЕЗДЫ. Не сложились соревнования в Париже и для жены Михаила, титулованной прыжки в высоту Марины Бех-Романчук, которую в последнее время преследовали проблемы со здоровьем другого характера. Начало сезона призер чемпионатов мира пропускала из-за травмы стопы, вернулась к выступлениям только в июле перед Олимпиадой, а единственным стартом стал "бронзовый" этап Бриллиантовой лиги в Монако.

Поэтому в квалификации в Париже Бех-Романчук пыталась выступить максимально экономно, чтобы не навредить ноге накануне финала. 14,30 метра на отборочном этапе вполне хватило Марине для прохода дальше, где она пообещала выложиться по полной.

Но сам финал превратился в настоящую драму. В первых двух попытках дала о себе знать еще одна проблема Бех – заступы, помешавшие ей получить награду три года назад на Играх в Токио в длине, ведь из шести прыжков только один принес результат и пятое место.

"Это не Токио, где я выходила на соревнование на пустой стадион с одной мыслью: "Неужели это Олимпийские игры?" Тогда мне казалось, что я иду на обычную тренировку, потому что все было пасмурно. Я проснулась в 6 утра, и это был тотальный ужас. Здесь же наоборот полный стадион, безумная поддержка, некоторые девушки просили помощи, и стадион просто мгновенно включается", – делилась впечатлениями от "Стад де Франс" Марина.

Но если в Японии Бех смогла сделать в финале шесть попыток, то в Париже ограничилась лишь тремя и одной удачной на 13,98, что оставило украинку на 11-й позиции и позволило бороться дальше.

"За 10 дней до соревнований моя травма дала рецидив, и это лишь часть всего, что происходило. Месяцы боли, противовоспалительных, обезболивающих, слезы, переживания и все же веры в то, что я справлюсь... Так выглядел мой год. Я могла сдаться в любой момент! Но я точно знаю, что сделала все возможное от себя и дошла до конца. Я верила, что все получится, но, к сожалению, не справилась", – отреагировала серебряный призер чемпионатов мира.

"Это однозначно трудный год для моей семьи. Мы просто должны его пережить", - со слезами подытожила Марина, имея в виду и неудачное выступление своего мужа.

РЕЗАТЬ, ШИТЬ. Рекордсмен Украины в толкании ядра Роман Кокошко возлагал большие надежды на Олимпийские игры-2024, не смотря на то, что фактически готовил себя сам, не имея полноценного постоянного тренера. Но к своему огромному разочарованию призер чемпионата Европы даже не сумел преодолеть квалификацию Олимпиады-2024 по толканию ядра, показав всего 19,36 метра.

"Не знаю, будто не хватает 4–5 попыток, чтобы реализовать себя. Какая-то очередная неудача, которая должна прекратиться. Не знаю, стоит терпеть, нужно ли что-то менять в своей жизни. Хотелось хорошего результата, хотелось оставить сектор с такой улыбкой – от уха до уха, но получилось, что почти носом по земле чиркал", – заметил после выступления Роман.

Кокошко признался, что последние два-три года сезон складывается почти одинаково: зима хорошая, весной все удается, а летом его просто не хватает. Поэтому сейчас он анализирую свой подход к подготовке. Также был еще момент, который все скомкал.

"Это серьезная травма, буду оперироваться. Без этого не обойдется, потому что примерно 50% грудной мышцы просто нет. Мы пытались восстановить все в украинской спортивной клинике, но там было на грани. 5 см надрыв уже оперируют, а у меня было 4 ,8. Они сказали, ну давайте попробуем лечиться консервативно.

Тогда Кокошко с улыбкой отметил, что спортсмены – немного психически неуравновешенные люди и объяснил: "Вот так идешь на тренировку и думаешь: сегодня надо включиться. Если оторвется, то пришьем, ничего страшного. То есть мы готовы к тому, что что-нибудь отпадет, что-то оторвется, что-то потеряем по дороге. Так же я думал до Олимпиады продержаться.

По словам Романа, если ты испытываешь какие-то проблемы, то это не дает тебе нормально функционировать: "Когда что-то не так со здоровьем, показывать супервысокие результаты невозможно. Поэтому мы режем, шьем, восстанавливаемся, потом толкаем очень далеко и кричим в секторе нереально .Мне это даже недавно приснилось.

Королева драмы. Насколько у Марты Костюк всегда зрелищный теннис, настолько он нервен. Чаще матчи первой ракетки Украины состоят из трех сетов, а на Олимпиаде у них разворачивалась настоящая драма. Чего только стоит битва в 1/8 финала с на тот момент восьмой ракеткой мира Марией Саккари из Греции, где под палящим солнцем Марта уступили в первом сете 4:6, но затем собралась и выиграла 7:6 (5:7), 6: 4.

Но все затмил четвертьфинал против хорватки Донны Векич, который длился без нескольких минут три часа и закончился на тай-брейке в пользу Векич 6:4, 2:6, 7:6 (10:8), хотя психологическое преимущество на старте третьей партии было на стороне Марты.

В первом сете у Костюк игра вообще не клеилась, казалось, что она не отошла от триллера из Саккари и сказывалась усталость еще и от парного турнира: "В первом сете мне не было очень тяжело, я просто не могла найти ритм. Ракетки были натянуты не так, как я планировала, поэтому ждала, когда мне принесут нормальные.

Так, к концу первого сета Марта включилась, а во втором полностью доминировала, хотя ей и пришлось взять медицинский тайм-аут. Казалось, что украинка переломила ход встречи и теперь дожмет Донну в третьей партии, которой тоже пришлось брать паузу, которая выглядела как попытка сбить Костюк с ритма и немного больше отдохнуть.

Марта же в перерыве устроила зажигательные танцы, собрав овации стадиона: "Когда я сидела и ждала, пока Донна вернется из туалета, я понимала, что люди здесь просто наслаждаются моментом, они получают удовольствие. Чем я хуже их? Я понимаю, что мне только 22, и я имею возможность наслаждаться этим.

В третьем сете на корте развернулась настоящая борьба, хотя обе теннисистки успели устать, а Векич вообще устроила театр одной актрисы – после каждого розыгрыша едва передвигала ноги, опиралась на ракетку и казалось, что сейчас просто сядет на эту почву. Но потом неслась за всеми мячами и подавала, если не эйсы, то так, что Марта едва успевала отреагировать.

При счете 4:5 Донна подавала на матч, но Костюк с четвертого раза смогла взять подачу и восстановить равновесие. В итоге дело дошло до решающего тайбрейка, а трибуны в конце трех часов поединка уже не выглядели забитыми. И если до этого болельщики больше поддерживали Марту, то в час ночи по Киеву, уже просто хотели, чтобы матч наконец закончился, и все пошли домой.

К сожалению, Костюк на тай-брейке не сумела воспользоваться своим преимуществом 4:0 на старте и заработанным матч-болом, а вот Донна доиграла свою роль до конца и с пятой попытки в этом поединке выиграла место в финале.

"Что думала на тайбрейке? Не было особых мыслей. Я продолжала играть. Донна очень хорошо отыграла. Возможно, допустила одну или две непринужденные ошибки на тай-брейке. Это невероятный уровень. Я делала все правильно во время матча, делала все, что могла . А уже получилось так, как произошло", – проанализировала потом Марта.

"Немножко больно было после матча, но я уже ничего не могу изменить. Это поражение многому научило. Я была не в лучшей форме, не могла подать по разным причинам. И то, что смогла продержаться до такого счета и до такого матча – могу только гордиться собой. Потому что никто не знает, в каком состоянии я была, что у меня болело или нет", – добавила 22-летняя Костюк, дебютировавшая на Олимпиаде.

БОЛЬ АЖ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ. Потенциальную золотую медаль из-за одного неосторожного движения потеряла Украина в тяжелой атлетике. На Олимпийских играх-2024 в этом виде спорта наша сборная была представлена только одной Камилой Конотоп, однако это была та атлетка, которая должна была не просто вести борьбу за награду, а побеждать в весе до 59 кг.

По словам главного тренера сборной Украины по тяжелой атлетике Юрия Кучинова, перед соревнованиями вице-чемпионка мира набрала фантастическую форму, которая позволила бы ей оставить за спиной сильную китаянку. Чтобы конкурентки не видели ее настоящих возможностей, Конотоп даже пропускала Кубок мира.

А в Париже Камила заявила на первую попытку в рывке самый высокий вес среди всех участников – 104 кг. Уверенно совладав со штангой, наша соотечественница побила на тот момент олимпийский рекорд и возглавила общую таблицу. Это была громкая заявка на победу, но уже на первых секундах второй попытки на лице украинки отразилась боль, штанга выпала из рук, а она схватилась за заднюю поверхность бедра.

"Она приехала сюда самая сильная. На тренировке в рывке делала 110 кг и толкала 135 кг. Никто не думал, что такое может случиться, она видела себя олимпийской чемпионкой. А мы начали с олимпийского рекорда 104 кг, и не очень я вам скажу она его хорошо вырвала, потому что обычно на тренировке 105 кг делала шикарно. Дополнительно стала разминаться, и вдруг у нее прострелило бедро", – заявил Кучинов.

"Когда она мне сказала, что "словно ветка хрустнула, и такую боль, что вплоть до головы", я все понял. Сделали ей обезболивающее, я даже хотел снять ее с соревнований, но она требовала, мол, давайте как-то думать, как продолжить . Давайте я выйду на первую попытку, потом на вторую, а потом будем думать, как и на медаль.

Чтобы зацепиться за награду, в третьем подходе в толчке Камили нужно было сделать 132 кг, которые она до этого часто поднимала, но на Олимпиаде помешала травма. А взятые 123 кг отбросили Конотоп на седьмое место с суммой 227 кг.

"Ничего невозможно там не было, но, пожалуй, свою роль сыграла психология. Сама говорит, мол, дайте мне выйти, и потом показывает, что у нее все болит", – подытожил тренер. А сама Камила хоть и вышла к журналистам, выглядела наголову разбитой и даже не могла найти слова, чтобы объяснить, что на самом деле с ней произошло.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как судьи придержали украинских гимнастов на Олимпиаде-2024, лодка остановилась на финише, а Костюк зажигала танцем.

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