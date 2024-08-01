'Боремся за чешки?': как судьи придержали украинских гимнастов на Олимпиаде-2024, лодка остановилась на финише, а Костюк зажигала в танце

Последний день июля на Олимпийских играх-2024 можно отнести ко дню упущенных возможностей сборной Украины. Сначала женская четверка вела борьбу за награды в академической гребле и казалось, что минимум "бронза" уже никуда не денется. Но – мимо пьедестала. Затем дать бой японцам и китайцам пытался гимнаст Илья Ковтун, но остановился в шаге от наград. А точку, в том числе и в своем выступлении в Париже, поставила теннисистка Марта Костюк.

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АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБКА. Просто трудно подобрать слова, чтобы описать, что произошло на финише в пригороде Парижа с нашей женской парной четверкой в составе Евгении Довгодько, Екатерины Дудченко, Дарьи Верхосмотр и Анастасии Коженковой. Спортсменки проводили мощный сезон и отобрались в финал Олимпиады со вторым временем. Но остались без наград – пятые.

Первые 500 метров украинки преодолели вторыми, уступая лишь Нидерландам, затем пропустили вперед представительниц Великобритании и, когда казалось, что уже "бронза" никуда не денется, перед финишем почти остановились на фоне других. В итоге пятое место и огромное разочарование, особенно для 38-летней олимпийской чемпионки Коженковой, для которой это были последние Игры.

"В финале мы были единственной командой, которая отобралась из лицензионного отбора в Швейцарии, поэтому все остальные готовились в течение года только на Олимпийские игры. Многие старты у нас были, много вынужденных отборов, много всего. И это, возможно, сыграло с нами такую шутку ", – отметила Коженкова.

Интересно, что в женской гребле у нас была еще одна лицензия – в одиночке у Довгодько, но отказались от нее, чтобы сосредоточиться на четверке, где потенциально были более высокие шансы на награды. И вот теперь возникает вопрос: действительно ли был оправдан такой шаг?

ГИМНАСТИКА. Еще одна медаль подразнила украинцев и помахала ручкой в спортивной гимнастике, где в многоборье боролись сразу два украинца – олимпийский чемпион 2016 Олег Верняев и 20-летний лидер сборной, чемпион Европы и призер мирового первенства Илья Ковтун. И если честно, то от этих соревнований остался какой-то горьковатый привкус и даже ярость, ведь в конце не оставляла мысль, что как минимум Ковтуна судьи придержали и не пустили на этот пьедестал.

После четырех приборов, несмотря на скупость судей, наши спортсмены возглавляли турнирную таблицу. Но в последних Верняева опустился на 8 место, а Ковтун занял самое печальное и оскорбительное место – четвертое, хотя не был ничем не хуже китайцев, получивших "серебро" и "бронзу". От топ-3 его отделили 0,199 балла.

Не зря Олег после соревнований прозрачно намекнул на то, что происходило на арене и за судейскими столиками, и заметил, что Украине нужно не устраивать внутренние разборки, а прилагать усилия, чтобы наших судей было как можно больше на международном уровне.

"Я так открыто говорить не могу, потому что еще не закончил Олимпиаду. Но над этим тоже нужно работать. Не только мы должны работать в зале. Это как наши защитники на фронте – они сражаются, а мы помогаем. Мы одно целое. Так и здесь. Мы не можем приезжать и надеяться, что мы из Украины, и нам все медали отдадут. Это Олимпиада, все за своих спортсменов сражаются. А мы боремся у себя... Не знаю за что, за чешки? У нас должны быть молодые судьи, это нарабатывается несколько циклов, авторитет. Это большая работа", – отметил Олег.

Ковтун пытался не показывать своего разочарования, но это давалось ему непросто: "Четвертое место – это тоже хороший результат, но, конечно, можно было лучше. Буду стараться в двух других финалах – в свободных упражнениях и на брусьях, ведь еще есть шансы. На брусьях буду поднимать сложность: с 6,7 в личном многоборье до 7,0".

"Сегодня я мог лучше выступить и на коне. В опорном прыжке была ошибка. Поперечину тоже мог лучше сделать. Но уже есть конечный результат, и ты больше ничего не изменишь. Судейство? Они работают, как видят. Но ничего страшного, мы будем сильнее. , будем бороться на свободных упражнениях и на брусьях.

Бокс. За украинских боксеров в Париже остался отдуваться только серебряный призер минувшей Олимпиады Александр Хижняк. К сожалению, дебютант таких соревнований, 20-летний Айдер Абдураимов проиграл свой первый бой в Париже болгарину Хавьеру Ибаньесу Диасу.

"Хороший поединок, достойный, но пока он хуже соперника во всех фазах и эпизодах боя. И там не успел, и там опоздал. Хотя в самом поединке старался, хотел победить. Есть над чем работать. И это даже не его вес до 57 кг. Он сейчас борется с весом, потому вижу, что где-то придерживает все", – рассказал главный тренер сборной Дмитрий Сосновский.

ТЕННИС. Закрывала среду Марта Костюк, которой противостояла хорватка Донна Векич. В первом сете со стороны украинка выглядела настолько уставшей после предыдущих триллеров на палящем солнце, что казалось: вот сейчас она просто сложит ракетку в сумку и уйдет. Но это была бы не Марта. Уставшая, но не покоренная.

Неудачно начав поединок и проиграв первый сет, Костюк смогла вернуться в борьбу и довела дело до тайбрейка в третьем сете. Это был невероятный бой, который длился более трех часов и закончился уже после часа ночи за Киевом. Это было противостояние на грани человеческих возможностей и первой, к сожалению, ошиблась Марта, уступив 4:6, 6:2, 6:7:(8:10).

"Мне не было очень физически тяжело, я просто не могла найти свой ритм. Мне неправильно натянули ракетки, и я ждала, когда мне придут уже мои нормальные. Векич хорошо играла, а я действовала немного пассивно, и это сыграло свою роль. Но я рада, что смогла вернуться в матч и дать битву. Я считаю, что Донна сейчас играет на пике своих возможностей.

Одним из самых ярких моментов матча стали танцы Марты между сетами, когда она вместе с публикой зажигала под Uptown Funk: "Когда я сидела и ждала, что Донна вернется из туалета, я понимала, что люди прямо здесь кайфуют, они получают удовольствие. Чем я хуже?Я понимаю, что мне только 22, и я имею возможность получать удовольствие от этого. И я считаю, что нужно как можно больше такого позволять.

"Конечно, это больно. Я ведь тоже живой человек. Поплакал немного, успокоился. В идеале к поражениям надо относиться так же, как и к победам. Меня это поражение многому научило, я уверена. Я была не в самой лучшей своей форме сегодня. Я не могла подать по разным причинам. То, что я смогла соблюсти такой счет и до такого матча – я могу только гордиться собой", – добавила Марта.

Зато в четвертьфинал в парном разряде пробились сестры Киченок, одержали волевую победу над сеяными американками Даниэль Коллинз и Дезире Кравчик.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что лучшая теннисистка Украины проиграла в триллере со слезами и плясками и вылетела из Олимпиады-2024.