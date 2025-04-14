Завершился чемпионат Украины по хоккею. В нем принимали участие всего 6 команд: столичные "Сокол", "Киев Кэпиталз" и "Крыжинка", ХК "Кременчуг", "Шторм" (Одесса) и "Днепр" (Херсон).

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Клубы, занявшие первые четыре места в регулярном чемпионате, продолжили спор за медали. Это "Сокол", "Киев Кэпиталз", "Шторм" и ХК "Кременчуг". Они составили полуфинальные пары. В семи матчах этого этапа шла борьба до 4 побед, предусмотренных регламентом. Первым в финал вышел клуб "Киев Кэпиталз", "всухую" обыгравший одесский "Шторм" в серии – 4:0. "Сокол", уступая ХК "Кременчуг" 0:3, сумел в Киеве сократить счет до 2:3 в серии. Шестой матч соперники проводили снова в Кременчуге. Победа выводила хозяев в финал. 0:0 после двух периодов, а в третьей 20-минутке ХК "Кременчуг" забросил две шайбы и победил – 2:1. Этот успех вывел его в финал. А "Сокол" покидал лёд арены "Айсберг" экс-чемпионом Украины. Золотые медали столичный клуб выигрывал 15 раз. Четыре последних сезона он был сильнейшим.

В итоге за звание чемпиона Украины сошлись "Киев Кэпиталз" и ХК "Кременчуг". Регламент прежний – для определения чемпиона отпущено 7 матчей. Две первые игры прошлогодний финалист ХК "Кременчуг" проводил в Киеве. Стартовый матч в основное время завершился вничью – 2:2. В начале дополнительной 20-минутки киевляне забросили победную шайбу – 3:2. Во втором матче в Киеве победили гости – 4:1. Причем четвертую шайбу в этом матче в ворота киевлян забросил на последней минуте вратарь ХК "Кременчуг" Захарченко. Такое случается очень редко, а в украинском хоккее – и вовсе впервые. Свой спор соперники продолжили в Кременчуге. В третьем матче столичный клуб победил – 4:3. На высоком уровне гости провели четвертую игру. За несколько минут до финального свистка при счете 3:1 в пользу киевлян матч прервала воздушная тревога. Он был доигран. Соперники переехали в Киев продолжать серию, в которой столичный клуб вел в счете 3-1. Для победы в чемпионате "Кэпиталз" необходима была всего одна победа. Но не сложилось… ХК "Кременчуг" сначала выиграл в столице (3:2 в основное время), потом сравнял счет в серии в домашнем поединке (3:2 в овертайме), а в решающем матче за звание чемпиона Украины сравнял счет в основное время за 27 секунд до завершения третьего периода (1:1), а на четвертой дополнительной минуте вырвал волевую победу (2:1).

Для справки. Тренер ХК "Кременчуг" – Андрей Срюбко, тренер "Киев Кэпиталз" – Вадим Шахрайчук. "Сокол" – 15-кратный чемпион Украины, ХК "Кременчуг" ранее всего один раз, в 2020-м, был чемпионом Украины. Для "Киев Кэпиталз" это второй сезон в чемпионате Украины.

Попытка повысится в классе

С 27 апреля по 3 мая в Румынии пройдет хоккейный чемпионат мира в дивизионе 1А. Среди его участников – и сборная Украины. Ее соперники – сборные Великобритании, Польши, Италии, Румынии и Японии. В прошлом сезоне наша команда заняла первое место в дивизионе 1В и получила право перейти в дивизион 1А.

О наших будущих соперниках. Хоккеисты Великобритании заняли в прошлом сезоне 15-е место в элитном дивизионе и вынуждены были его покинуть. Такая же участь постигла и сборную Польши, занявшую 16-е место. Сборные Италии, Румынии и Японии в прошлом сезоне выступали в дивизионе 1А, заняв там соответственно 3-е, 4-е и 5-е места.

Все участники чемпионата в Румынии полны желания повыситься в классе и шагнуть в элитный мировой дивизион. Но это смогут сделать только сборные, занявшие первое и второе места. Готовясь к чемпионату, наша сборная провела товарищеские матчи в Польше и Румынии. В городе Сфинту-Георге на ледовой арене, на которой будут проходить матчи чемпионата, наша сборная провела два спарринга с командой Румынии. В первой игре наша сборная победила – 3:1, во второй уступила – 2:3. На учебно-тренировочном сборе тренеры нашей команды привлекали в состав игроков украинских клубов – "Сокола", "Шторма", "Кременчуга", а также наших ребят, играющих за рубежом в командах Италии, Чехии, Венгрии, Франции, Польши, Словакии, Финляндии, Словении.

Как будет выглядеть состав сборной Украины на чемпионате в Румынии, тренерский штаб определит накануне старта турнира, в котором мы желаем нашей команде успешного выступления. Перед сборной стоят две задачи. Занять первое или второе место – это задача максимум, выполнить которую будет очень сложно. Задача минимум – сохранить место в дивизионе 1А, а это значит – не оказаться на последнем месте.

Чемпионат мира U18

Чемпионат мира U18 в Дивизионе 1А пройдет в Венгрии с 20 по 26 апреля. За одну путевку в элитный дивизион вместе со сборной Украины будут соревноваться команды Казахстана, Австрии, Венгрии, Дании и Словении.

Фаворит – сборная Казахстана, которая выбыла из элитного дивизиона в 2024-м. Команды Украины, Австрии, Венгрии и Дании в прошлом году в Дивизионе 1А заняли места со второго по пятое. Словения же дебютирует в этом дивизионе, став победителем Дивизиона 1В.

На прошлом чемпионате сборная Украины заняла второе место, уступив в итоговой таблице сборной Германии всего одно очко. В итоге именно немецкие хоккеисты шагнули в элитный дивизион чемпионата мира в данной возрастной категории. Наша команда среди элиты последний раз выступала в далеком уже 2002 году, где заняла последнее, 12-е, место и покинула её.

Готовясь к чемпионату, наша сборная выступила на турнире в Словакии. Победив сборные Словакии – 4:2 и Германии -7:4, наши ребята завоевали первое место. А оба их соперника, на минуточку, являются представителями элитного дивизиона. Так что пожелаем нашей сборной U18 успешной победной игры в Венгрии.