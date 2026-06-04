Дональд Туск словами про 'российские ракеты' прокомментировал сенсацию от польской теннисистки в полуфинале Roland Garros

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на выход Майи Хвалиньской в финал Roland Garros-2026 после ее победы над теннисисткой с российским паспортом Дианой Шнайдер. Глава польского правительства сравнил успех соотечественницы с российскими ракетами, оставив короткое сообщение в соцсети X.

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После полуфинального матча Туск написал: "Наша Пчелка Майя лучше российских ракет".

24-летняя Хвалиньская, занимающая 114-е место в мировом рейтинге, стала автором одной из самых громких сенсаций в истории Открытой эры. Польская теннисистка пробилась в основную сетку через квалификацию и впервые в истории женского Roland Garros дошла до финала турнира Большого шлема после прохождения отбора.

В полуфинале представительница Польши победила Диану Шнайдер со счетом 7:6 (4), 6:4. Для россиянки это поражение стало концом борьбы за титул после того, как ранее она выбила из турнира первую ракетку мира Арину Соболенко.

По ходу соревнований Хвалиньская одержала девять побед подряд. На пути к финалу она обыграла Чжэн Циньвэнь, Элизе Мертенс, Марию Саккари, Диан Парри, Анну Калинскую и Шнайдер.

До старта турнира полька ни разу не проходила дальше второго круга на турнирах Большого шлема и не имела побед над соперницами из топ-50 мирового рейтинга. Благодаря выступлению в Париже она уже гарантировала себе дебют в первой двадцатипятерке рейтинга WTA и не менее 750 тысяч евро призовых.

Финал Roland Garros состоится 6 июня. Соперницей Хвалиньской станет восьмая ракетка мира Мирра Андреева, которая в 1/2 финала обыграла вторую ракетку Украины Марту Костюк.

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