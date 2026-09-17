"Домашний" стадион сборной Украины по футболу в плей-офф ЧМ-2026 полностью затопило. Видео

Стадион "Сьюдад-де-Валенсия", который в последние годы принимал номинально домашние матчи сборной Украины, оказался под водой из-за мощных ливней в испанской Валенсии. Из-за погодных условий был отменен матч чемпионата Испании между "Леванте" и "Атлетиком" Бильбао.

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Поединок 6-го тура Ла Лиги должен был состояться вечером 16 сентября, однако незадолго до стартового свистка над районом Орриольс резко ухудшилась погода. Как сообщили в "Леванте", около 21:15 дождь значительно усилился, а уже через несколько минут поле оказалось затоплено.

Судейская бригада после осмотра газона приняла решение не проводить встречу. В официальном заявлении клуба отмечается, что матч был перенесен из-за сильных осадков и состояния поля. Новая дата игры будет объявлена позднее.

На опубликованных видео видно, что вода покрыла практически всю игровую поверхность. Также сообщается, что болельщики были вынуждены покинуть трибуны и укрыться в нижних помещениях стадиона, ожидая улучшения погодных условий.

После отмены матча спортивный директор "Леванте" Эктор Родас объяснил журналистам обстоятельства произошедшего. В клубе подчеркнули, что главным фактором при принятии решения стала безопасность футболистов и зрителей.

Арена "Сьюдад-де-Валенсия" хорошо знакома украинским болельщикам. Из-за невозможности проводить официальные домашние матчи на территории Украины УАФ использовала этот стадион в качестве одной из номинально домашних площадок национальной команды.

Именно здесь 26 марта 2026 года сборная Украины сыграла полуфинальный стыковой матч отбора на чемпионат мира-2026 против Швеции, а спустя несколько дней провела товарищескую встречу с Албанией.