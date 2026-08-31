"Должны их убить": звезда сборной Украины признался, что чувствует перед важным матчем в отборочном турнире ЧМ-2027 по баскетболу

Разыгрывающий сборной Украины по баскетболу Александр Ковляр после исторической победы над Грецией в стартовом матче второго раунда отборочного турнира чемпионата мира-2027 решительно настроен справиться с Черногорией. Второй матч этого отборочного окна состоится 31 августа в 21:30 по киевскому времени в Подгорице, которая в прошлом сезоне была домом для Александра, ведь он защищает цвета "Будучности".

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И, пожалуй, такое близкое знакомство с будущими соперниками ещё больше зажигает Ковляра: "Ощущение, что мы должны поехать туда и, извините, "убить" их. Такой должен быть настрой, и такой у меня будет настрой. Это всё, что я могу сказать. Хочу, чтобы мы всей командой добились второго чемпионата мира в нашей истории".

"Я считаю, что у нас есть все шансы завершить это трансферное окно на позитивной ноте, но я не буду много об этом говорить. Считаю, что нам просто нужно поехать и выполнить задачу", – заявил разыгрывающий в прямом эфире "Суспильного".

Прошлый сезон Александр провёл в "Будучности" из Подгорицы, поэтому ощущения несколько смешанные: "Немного сюрреалистично, но с другой стороны – кайф: приехать в страну, где ты работал в прошлом сезоне и будешь работать в следующем, играть против команды, игроков которой я знаю. Но для меня это — следующий матч, который нам нужно выиграть, чтобы еще на шаг приблизиться к чемпионату мира. Это главная задача. И с такой ментальностью мы должны выходить на площадку, для меня неважно, против кого и где я играю".

"Они будут играть физически, с агрессивной защитой. Им нужна эта победа, они будут играть на домашней площадке. Болельщики будут их хорошо поддерживать, ведь они умеют здесь болеть. Многое будет зависеть от того, как мы остановим их лидеров — Феррелла и других", — подытожил защитник.

Ковляр входит в топ-5 бомбардиров и ассистентов отборочного турнира ЧМ-2027 в Европе. Защитник в среднем набирает 18,9 очка за матч и занимает пятое место в рейтинге самых результативных игроков квалификации, тогда как лидирует здесь титулованный грузин Торнике Шенгелия – 21,7 очка за игру.

Также Александр входит в топ-5 лучших ассистентов турнира. В среднем за матч он отдает 8,4 передачи, что является четвертым показателем в отборочном турнире, тогда как лидер рейтинга венгр Адам Сомогий делает 10,5 передач за игру.

После семи матчей в двух раундах квалификации команда Айнарса Багатскиса имеет пять побед и два поражения и занимает второе место в группе I.

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