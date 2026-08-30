Черногория – Украина: анонс и все подробности матча отбора ЧМ-2027 по баскетболу

Мужская сборная Украины по баскетболу в понедельник, 31 августа, проведет второй матч решающего раунда отборочного турнира на чемпионат мира 2027 года. Подопечные Айнарса Багатскиса на выезде проведут важнейший поединок против команды Черногории.

Видео дня

Встречу примет арена в Подгорице. Смотрите на OBOZ.UA видео-трансляцию матча Черногория – Украина. Время начала – 21:30 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЧЕРНОГОРИЯ – УКРАИНА

Прямой эфир из столицы Черногории организовывает "Суспильне Спорт". Его вещание доступно на видеосервисе MEGOGO. Также трансляцию матча можно будет увидеть на платформе "Киевстар ТВ".

ПРОГНОЗ НА ЧЕРНОГОРИЯ – УКРАИНА

Фаворитами поединка считается гостевая сборная. Ставки на победу украинцев принимаются с коэффициентом 1,60. А показатели на успех наших черногорских соперников достигают уровня 2,15.

СОСТАВЫ НА ЧЕРНОГОРИЯ – УКРАИНА

Черногория: Игорь Дробняк, Кевин Ферел, Эмир Хаджибегович, Даниил Иванович, Алекса Илич, Джорджие Йованович, Йован Кляич, Зоран Николич, Андрия Славкович, Федор Жугич, Балша Живанович, Филипп Анджушич, Милан Шушкавчевич, Боян Томашевич, Максим Брнович, Джордже Гулич, Петар Попович, Зоран Вучелич, Неманья Радович, Давид Миркович, Лука Богавац, Андрия Грбович, Марко Симонович.

Украина: Александр Ковляр, Егор Сушкин, Илья Тыртышнык, Максим Шульга, Святослав Михайлюк, Иван Ткаченко, Александр Кобзистый, Андрей Войналович, Артем Ковалев, Вячеслав Бобров, Даниил Шелист, Ростислав Новицкий, Дмитрий Скапинцев.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинцы обыграли в минувшую пятницу Грецию и укрепили свои позиции в группе. "Сине-желтые" идут вторыми, опережая черногорцев на одну победу. Напомним, три лучшие команды выйдут на ЧМ.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Чемпионат мира-2019. Отбор

Украина – Черногория – 74:76 (34:17, 6:9, 16:25, 18:25)

Черногория – Украина – 90:84 (16:13, 29:27, 17:18, 28:26)

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