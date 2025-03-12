'Днепр' в четвертый раз в сезоне победил 'Черкаськи Мавпы' в Суперлиге Favbet

Днепр одержал свою очередную победу в регулярном чемпионате Суперлиги Favbet. Команда Владимира Коваля в Черкассах победила местных "Мавп" со счетом 86:63

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Чемпионы Украины перехватили инициативу в конце первой четверти и с этого момента лишь увеличивали свое преимущество, которое в четвертой четверти достигло максимальных 27 очков. Интриги в этой игре не было: Днепр был лучше всех ключевых статистических показателей. Гости были лучшими по проценту реализации бросков со средней и дальней дистанций, выбрали подбор и лучше соперника двигали мяч.

У победителей результативно сыграла как стартовая пятерка, так и скамейка запасных, игроки которой принесли 29 очков. Самым эффективным игроком матча стал форвард Днепра Владимир Конев, у которого 16 очков, 6 передач и 4 подбора (РЭ 23). По 10 очков набрали стартеры Тимофеенко, Загреба и Горобченко, у которого также 7 подборов и 5 передач, а также 10 баллов у вышедшего со скамьи Сипала.

Днепр всухую выиграл сезонную серию у Мавп (4-0) и довел свою серию побед в текущем сезоне до 25 матчей. Чемпионы Украины возглавляют турнирную таблицу Суперлиги, а Мавпы идут четвертыми с показателем 12-13.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС Строитель

Черкаськи Мавпы - Днепр 63:86 (19:14, 19:21, 14:28, 11:18)

Мавпы: Агафонов 15+6 подборов, Марченко 13+5 подборов, Климов 8, Клебан 6, Кошеватский 2+3 передачи — старт, Дюпри 9, Упырь 4, Пирогов 4+5 подборов, Голенков 2, Фесун 0

Днепр: Конев 16 + 6 передач + 4 подбора, Тимофеенко 10 + 6 подборов, Горобченко 10 + 7 подборов + 5 передач, Загреба 10 + 7 подборов, Закурдаев 9 — старт, Сипало 10, Сорочан 9 + 5 подборов, Дубон 0