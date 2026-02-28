'Днепр' победил 'Харьковских Соколов' в матче лидеров Суперлиги GGBET

В Днепре доиграли матч регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге GGBET между лидерами турнирной таблицы: Днепр принимал Харьковские Соколы и победил 98:58.

Эту игру начали еще 1 февраля, но из-за воздушной тревоги матч был остановлен за 7:47 до конца второй четверти при счете 35:11 в пользу Днепра. Собственно, отыграть такое отставание харьковчан оказалось сложно: в доигровке второй четверти Днепр продолжал набирать очки, а вот у харьковчан проявились проблемы с реализацией своих моментов, хотя Игорь Климов старался не отпускать соперника слишком далеко в счете. И все же, на большой перерыв команды отправились при счете 49:26 в пользу хозяев.

Начало третьей четверти также было отложено из-за воздушной тревоги, поэтому команды вернулись на площадку почти через час. И третью десятиминутку Днепр начал рывком 8-2, чем заставил соперника брать тайм-аут. После возобновления игры Максим Безима трехочковым вернул надежды Харьковским Соколам на сокращение отставания. Однако у Днепра в этот день прекрасно пошли броски с дальней дистанции: дважды попадал трехочковые Дубоненко, еще однажды попал Сорочан. Под занавес четверти Дубоненко реализовал флоутер и перед заключительной десятиминуткой счет на табло СК Шинник составлял 73:38 в пользу Днепра.

В последней четверти днепровская команда спокойно довела дело до разгромной победы, остановившись лишь в двух очках от сотни набранных баллов. Финальная сирена зафиксировала победу лидера турнирной таблицы со счетом 98:58. Героем матча стал Михаил Горобченко, который оформил дабл-дабл из 10 очков и 11 передач.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Днепр – Харьковские Соколы 98:58 (27:11, 22:15, 24:12, 25:20)

Днепр: Горобченко 10 + 6 подборов + 11 передач, Дубоненко 22, Бондарчук 3 + 8 подборов + 6 передач, Тимофеенко 11 + 4 подбора, Сипало 0 – старт; Загреба 13 + 6 подборов, Закурдаев 11 + 4 передачи, Сорочан 15 + 6 подборов, Конев 9, Колдомасов 4, Дружелюбов 0.

Харьковские Соколы: Хохоник 2, Климов 18+3 передачи+4 потери, Соловьев 5+5 подборов, Никитин 11+4 подбора, Заплотинский 5 – старт; Мартынов 4+4 подбора, Максим Безима 6, Никита Безима 3, Клебан 0, Чевердин 4, Шавгаров 0, Киктев 0.