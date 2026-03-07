'Днепр' добыл 19-ю победу в Суперлиге GGBET

В Луцке завершился матч регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге GGBET между Старым Луцком и Днепром. Для того, чтобы зацепиться за возможность играть в плей-офф хозяевам надо было решить сложную задачу: победить текущего лидера чемпионата.

И начала команда Никиты Воеводы неплохо – уже в дебюте первой четверти получив преимущество со счетом 3:0. Однако Днепр довольно быстро отыгрался и вышел вперед, нарастив свое преимущество до 9 очков (16:7) в середине первой десятиминутки. Старый Луцк взял тайм-аут, но все, на что сподобились хозяева до конца первого игрового периода, это сократить отставание до четырех очков – 13:17.

Вторая четверть стала ключевой в этом матче: Днепр наладил игру впереди и для защитников Старого Луцка задачей повышенной сложности стало удержание Тимофеенко и Сипала под собственной корзиной. У хозяев старался Лоренцо Андерсон, однако общий процент попаданий Старого Луцка с игры в первой половине (33%) оставлял желать лучшего. Сипало реализовал несколько данков, а Горобченко и Конев реализовали дальние попытки. В общем, вторую четверть Днепр выиграл со счетом 28:16 и на большой перерыв отправился с солидным преимуществом – 45:29.

Третью четверть хозяева провели лучше, чем две предыдущие, в частности, Старому Луцку удалось набрать 23 очка за эту десятиминутку. Однако несмотря на это, Днепр держал комфортную дистанцию, не подпуская соперника к себе ближе, чем на 12 очков. Перед заключительной десятиминуткой подопечные Владимира Коваля вели в счете 66:52. В последний игровой период команды вошли с трехочковым от Ивана Колдомасова. Правда, и Старый Луцк ответил точным дальним броском от Лоренцо Андерсона. Но Днепр продолжал комфортно чувствовать себя под корзиной соперника, удачно атакуя с близкой дистанции. Окончательно надежды Старого Луцка на спасение ушли с пятым персональным фолом Лоренцо Андерсона. Днепр спокойно довел дело до победы – 95:70 и этот результат перечеркнул надежды Старого Луцка на плей-офф. Лучшим в днепр стал Станислав Тимофеенко, который набрал 19 очков, 8 подборов и 5 передач.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Луцк, ОДЮСШ

Старый Луцк – Днепр – 70:95 (13:17, 16:28, 23:21, 18:29)

Старый Луцк: Рой 6, Андерсон 20 + 4 подбора, Дюпин 3, Мур 17 + 4 подбора, Лесик 6 – старт; Товкач 9 + 7 подборов, П.Горобченко 7, Михайлов 2 + 3 подбора, О.Тимощук 0, Третьяк 0, Троцик 0.

Днепр: М.Горобченко 10 + 3 передачи, Дубоненко 10 + 3 передачи, Закурдаев 13 + 4 подбора, Тимофеенко 19 + 8 подборов + 5 передач, Сипало 9 + 9 подборов – старт; Конев 9 + 6 подборов + 6 передач, Колдомасов 5 + 5 передач, Загреба 10 + 3 подбора, Сорочан 5, Тарасенко 5, Дружелюбов 0.