Для подруги пилота Ф-1 создали уникальное украшение с 1800 бриллиантами. Фото и видео

Подруге новозеландского гонщика AlphaTauri Лиама Лоусона подарили эксклюзивное ожерелье стоимостью около 260 тысяч евро. Ювелирное изделие, созданное австралийскими мастерами, инкрустировано примерно 1800 бриллиантами и повторяет контуры всех трасс календаря чемпионата 2026 года по автогонкам в классе Формулы-1, пишет The Sun.

23-летняя модель и контент-мейкер Анна Сент-Джон появилась с этим украшением под названием La Velocita ("Скорость" - Итал.) на мероприятии Glamour on the Grid в Мельбурне перед Гран-при Австралии.  

Уникальное украшение изготовило ювелирная компания Martin Rogers Jewellery из Аделаиды. В изделии использованы около 1800 бриллиантов общим весом примерно 25 карат. Оценочная стоимость составляет около 260 тысяч евро.

Дизайн основан на конфигурациях всех 24 трасс сезона Формулы-1 2026 года. Композиция начинается с автодрома в Мельбурне и далее следует в хронологическом порядке календаря чемпионата.

На изготовление потребовалось около 250–300 часов работы одного ювелира. Владелец и мастер-ювелир Эндрю Митчелл также потратил примерно две с половиной недели на закрепление бриллиантов.

По словам Митчелла, украшение планировали представить на фестивале Adelaide Motorsport Festival, где его впервые показали Сент-Джон. Он сообщил, что фотографию изделия передали команде модели, после чего украшение срочно доставили в Мельбурн, чтобы она смогла надеть его на мероприятии.

Митчелл рассказал, что при первом знакомстве с ожерельем девушка была поражена: по его словам, она отметила, что на снимках украшение выглядит красиво, но в реальности "оно невероятное", а масштаб и блеск бриллиантов "не передаются на фотографиях". Ювелир добавил, что сначала её удивил вес изделия, однако она сказала, что оно оказалось очень удобным.

Мастер также отметил реакцию Лоусона. По его словам, для команды стало особым моментом, когда гонщик смог узнать и назвать трассы, изображенные в дизайне украшения.

Сент-Джон позже показала ожерелье в Instagram, где у неё более 93 тысяч подписчиков. В подписи к публикации она призналась, что чувствовала себя "настоящей принцессой".

