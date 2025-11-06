'Шахтер' с фантастическим голом футболиста сборной Украины добыл уверенную победу в Лиге конференций. Видео

Донецкий "Шахтер" одержал убедительную домашнюю победу 2:0 над исландским "Брейдабликом" в третьем туре группового этапа Лиги конференций. На городском стадионе им. Хенрика Реймана в Кракове команда Арды Турана полностью контролировала ход встречи и почти не позволила сопернику создать угрозу у своих ворот.

С первых минут "горняки" захватили инициативу и владели мячом, действуя в привычном стиле с обилием коротких передач и высоким прессингом. Уже на 28-й минуте Артем Бондаренко фантастическим ударом в касание открыл счет. После розыгрыша углового полузащитник сборной Украины эффектно пробил с лёта из-за пределов штрафной, отправив мяч точно в левый угол ворот.

После этого "Шахтер" уверенно удерживал преимущество и до перерыва мог забивать еще: Назарина и Кауа Элиас несколько раз проверяли бдительность исландского голкипера.

Во втором тайме игра не изменилась: украинская команда сохраняла контроль и постепенно дожимала соперника. На 66-й минуте бразильский форвард Кауа Элиас удвоил счет, получив точный пас и хладнокровно пробив в нижний угол. Этот гол окончательно снял вопросы о победителе.

Тренер Арда Туран использовал ряд замен, дав возможность проявить себя молодым игрокам, включая Антона Глушченко, который вышел на поле вместо Бондаренко. "Брейдаблик" же, несмотря на перестановки, так и не смог изменить ход матча.

"Шахтер" уверенно довел игру до конца, записав в актив вторую победу в групповом этапе и сохранив хорошие шансы на выход в плей-офф.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом туре Лиги Конференций "Шахтер" проиграл "Легии" Поединок на городском стадионе Кракова завершился со счетом 1:2.

