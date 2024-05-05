'Динамо' выдало фантастический матч, забив 5 голов за 23 минуты. Видео

Киевское "Динамо" в 27-м туре Премьер-лиги Украины уверенно обыграло "Колос" из Коваливки (село в Белоцерковском районе Киевской области). Матч в столице на стадионе им. Лобановского завершился со счетом 5:0.

После блеклого первого тайма, где хозяева больше мучались, чем играли, зрители стали свидетелями настоящего разгрома.

С интервалом в 23 минуты подопечные Александра Шовковского пять раз расписались в воротах Фесюна.

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